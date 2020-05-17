那些年的經典外隊訪港3│美斯助慶足總百周年　曼城見證香港大農場

歐洲以至本地足球聯賽因新冠肺炎而停擺逾兩個月，球迷莫說要親身到外地追星，連睇波也要忍一忍。 過往多支外國勁旅曾來港獻技，創下一幕又一幕令人深刻的場面，現在讓我們回味千禧年後的外隊訪港盛況。 最後一集，重溫香港大球場變成「香港大農場」的慘況，也看看球王美斯如何在港為足總慶祝100歲生日。

阿仙奴（2012年）

兵工廠在雲加帶領下曾東來跟傑志友賽，不過當時陣容未算鼎盛，隊長尹佩斯、普多斯基、基奧特、路斯基及艾朗藍斯都未有隨隊，僅由現任主帥阿迪達孭飛，帶同謝雲奴、禾確特、華美倫及阿歷士張伯倫等訪港。現效力中超北京國安的中國歸化球員李可（原名名：恩拿利斯），當年亦在阿仙奴大軍名單之內。

阿仙奴2012年訪港陣容未算鼎盛。（Getty Images）

+ 12 + 11 + 10

傑志在表演賽中靠前鋒雅高及後衛丹尼，兩度射破兵工廠大門，不過阿仙奴亦有禾確特建功，並由大後備伊斯費特追平，結果雙方以2：2戰和。而傑志的前香港足球先生盧比度，也在這場友賽後正式宣布退役。

禾確特（左）當年為阿仙奴於友賽中攻入一球，這位英格蘭翼鋒現已轉投愛華頓。（Getty Images）

曼城（2005年、2008年、2013年、2019年）

「藍月亮」2005年曾訪港鬥南華，2008年則與祖雲達斯齊訪香江，再於2013年第3度來港，跟新特蘭、熱刺及南華參加英超亞洲盃，隊長高柏尼、迪斯高、耶耶托尼、大衛施華、占士米拿、基捷基治及薩巴列達等都有隨隊。

大衛施華（前排左一）及耶耶托尼（後排左二）等球星都隨曼城於2013年訪港。（Getty Images）

不過，當年比賽時值雨季，在大球場去水力不足下，草地鬆散慘變薯仔田。雖然各參賽球會均擔心球員受傷而希望取消賽事，但比賽其後繼續上演，結果出現經典一幕。當時效力曼城的前鋒尼格度被侵犯後倒地，他趴在場內彷如「食泥」一幕遭球迷譏為「泥格度」。

重溫「香港大農場」盛況（按圖放大）

尼格度慘變泥格度的經典一幕。（Getty Images）

大球場的草地質素惡劣，時任曼城主帥柏歷堅尼批評球員猶如進行「泥漿球賽」，時任新特蘭主帥迪肯尼奧也直言大球場是「殺人球場（Killer Pitch）」，令球場淪為全球笑柄。在網民一片「香港大農場」的恥笑聲下，大球場翌年即進行草皮重鋪工作，並在2015年重開。

曼城2013年參加英超亞洲盃時的精彩圖輯：（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

曼城去年7月再受傑志邀請，在反修例運動中訪港。部份球迷把握機會在球賽中表態，而「藍月亮」在哥迪奧拿帶領下，最終憑在大衛施華、史達寧及利萊辛尼等建功大勝6：1而回。

曼城去年7月連日訪港，友賽傑志。（資料圖片／袁志浩攝）

+ 9 + 8 + 7

值得一提的是，「藍鳥」該仗由年青球員羅梓駿破蛋，而此役亦是傑志前韓國國腳金東進的告別戰。

羅子駿對曼城入波，喜上眉梢。（資料圖片/袁志浩攝）

重溫金東進對曼城上演告別戰，哥迪奧拿親手向他送上曼城球衣（按圖放大）

+ 8 + 7 + 6

巴黎聖日耳門（2014年）

法甲班霸巴黎聖日耳門於2014年訪港，跟傑志進行友誼賽。球隊當時由神鋒伊巴謙莫域領軍，加上莫達、柏斯托尼、華拉堤及卡雲尼等星級球員，惟卡雲尼最終因傷未有上陣。

伊巴率領PSG訪港，最終在大球場連中三元。（香港足總）

傑志雖有巴倫古素及艾力士取得進帳，惟伊巴於大球場上演帽子戲法，助PSG最終反勝6：2。

PSG賽後特意拉起中文橫額，感謝港人支持。（香港足總）

阿根廷國家隊（2014年）

為慶祝香港足球總會成立100週年，足總在2014年10月邀得阿根廷國家隊來港，與港足進行友誼賽。阿根廷訪港名單巨星雲集，包括球王美斯、希古恩、迪馬利亞及馬斯真蘭奴等。

為慶祝足總100歲生日，會方特意邀請阿根廷國家隊跟港足友賽。（Getty Images）

美斯雖然在比賽中並沒有正選上陣，但阿根廷實力仍在港隊之上，很快就拋開紀錄至4：0。這位巴塞隆拿射手結果在60分鐘後備入替，並隨即個人梅開二度及交出1個助攻，終帶領阿根廷以7：0擊敗港隊，為廣大香港球迷送上一場精彩的比賽。

美斯在該仗僅後備落場約30分鐘，但仍功架十足，交出2個入球1記助攻。（Getty Images）

+ 5 + 4 + 3

而在比賽尾段出現一段小插曲，有球迷突破保安衝入球場內，請求偶像在球衣上簽名，而美斯最後亦順應球迷要求。不過，球迷簽名後並沒有拿回簽名筆，令球王在場中有點不知所措，成為該場比賽的有趣一幕。

祖雲達斯（2005年、2008年、2016年）

意甲勁旅祖雲達斯於2005年首度訪港，當時重量級球星如迪比亞路、尼維特及杜林等亦隨隊。而傑志在邀得中國名將范志毅助陣下，最終逼和對手2：2，並在12碼階段以5：3氣走祖雲達斯。

意大利射手迪比亞路以隊長身份帶領祖雲達斯訪港，跟時任傑志隊長馮嘉奇合照。（傑志提供）

「老婦人」在3年後再度來港，跟南華友賽，惟這次迪比亞路與尼維特兩位球星卻突然缺席，僅得前鋒查斯古特較有名氣。而祖記這次跟南華交手，最終亦被伊達及迪天奴射破大門，以1：2落敗。

查斯古特（中）在2008年跟隨祖雲達斯來港獻技。（香港足總）

南華於2016年再度邀得祖雲達斯訪港，這次焦點就落在阿根廷射手保羅戴巴拿身上，這位型男在香港甚得女球迷歡心，最終吸引近15,000名球迷入場觀戰。

祖記主力球員戴巴拿應球迷要求一同selfie，完全沒有球星架子。（資料圖片／江智鶱攝）

+ 3 + 2

曾在2009年對熱刺，以及2013年對紐約宇宙均有進帳的陳肇麒，這次再度在外隊身上取得入球，他把握對手門將失誤後射入空門領先。不過祖記最終仍有驚無險地以2：1反勝，報回2008年在大球場一敗之仇。

陳肇麒對祖雲達斯一戰先開紀錄，他在上半場接應翟廷峯的罰球長傳，巧妙扣過對手小將馬薩克勁射破網領先。圖為他在比賽中與祖雲達斯球員互相「曬靴」。（資料圖片／江智鶱攝）