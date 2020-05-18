【足球】土耳其聯賽6月中回歸　足總主席料7月重開觀眾席

德甲順利重開，對準備復賽的各大聯賽亦是利好消息。土耳其政府宣布土耳其超級聯賽將在下月12日復賽，土耳其足總主席表示若果一切順利，有望在7月重開觀眾席。

根據世界衛生組織數據，土耳其至今錄得超過148000宗確診個案，近日每天維持增加逾1500宗，疫情同樣波及土耳其球圈，老牌球會比錫達斯的會長同樣染病，早前宣布隊中多名職球員受感染，費倫巴治亦有職員確診。

土耳其超級聯賽在3月18日起停賽，而當地政府公布土超將在下月12日重開，以閉門形式完成餘下賽事。不過，近日各支球隊相繼出現確診個案，為土超復賽增添變數。

消毒倉虛有其表？ 比錫達斯再有8名球員人確診 會長都中招

比錫達斯陣中不少職球員確診，未知會否影響土超在6月中重開。（Instagram截圖）

歐洲各大聯賽復賽最新消息：

+ 8 + 7 + 6

土耳其足總主席Nihat Ozdemir早前接受《CNN Turkey》訪問時，完成球季仍然是他們的目標，並指倘若順利的話，更可以在7月再度讓球迷入場，「我們希望在球場上完成今個球季，我們將持續地為球員進行病毒測試，一旦發現確診個案，我們會將染病球員隔離，並以我們的方法繼續球季，不少國家疫情比我們嚴重亦籌備復賽。我們將先以閉門形式作賽，若一切順利，可能在7月重開觀眾席，歡迎球迷入場。」

土耳其足總主席透露有望在7月重開觀眾席。（Twitter截圖）

最先復賽的德甲做足安全措施：