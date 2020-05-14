【足球】前土超球員自編自導謀殺5歲兒子　圖借新冠肺炎洗脫嫌疑

父母愛子女，一個看似是普世價值，原來並非必然。 前土耳其超級聯賽球員托達斯（Cevher Toktas）與5歲兒子疑因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）入院，兒子在住院期間因呼吸困難突然離世，醫生亦認為小童是因病去世，但原來事件另有內情。

根據世界衛生組織數據，在土耳其超過14萬人不幸染上新冠肺炎，其中更奪去超過1700條生命。現年33歲、曾經在土超短暫效力一個球季的托達斯，與兒子Kasim在4月底一同出現咳嗽及發燒等病徵，並入院接受隔離治療。

及後，托達斯稱兒子出現呼吸困難的跡象，醫生隨即將他送往深切治療部，可惜Kasim送入ICU後宣告不治，醫生判斷他是因新冠肺炎而去世。

托達斯兒子Kasim在住院期間突然離世，原來事件另有內情。（網上圖片）

在托達斯兒子去世11日後，托達斯突然向警方自首，承認兒子並非因病離世，而是他以枕頭令兒子窒息，在兒童病房中親手謀殺兒子。

土耳其傳媒報道托達斯講述事發經過，他以枕頭壓在兒子的頭部，Kasim起初掙扎，及後失去反應，他15分鐘後才叫醫生，為自己洗脫嫌疑。

托達斯近日感到自責才自首，他更冷血表示從不愛自己的兒子，所以才將他殺死，「由他出生起，我是沒有一刻愛他，我也不明白為何自己是這樣，而我不愛他是唯一一個我殺死他的原因，我並沒有任何精神問題。」事件曝光後，他兒子的屍體將再度進行驗屍程序，而托達斯現正還押候審。

曾經效力土超的托達斯，近年在低組別聯賽打滾。（網上圖片）

托達斯在2008/09球季曾經效力當時土超球會Hacettepe SK，及後再沒有於土耳其頂級聯賽打滾，最近在第5級別的業餘球隊中效力。

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