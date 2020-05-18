【英超】新冠肺炎痊癒後卻捲入桃色事件　英媒揭赫臣奧杜爾被捕

車路士新晉翼鋒赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）早前曾經感染新冠肺炎，在4月初已經痊癒。不過，根據英國《太陽報》報道，該名年僅19歲的新星在當地周日（17日）凌晨時份，涉嫌違反防疫令被捕。

赫臣奧杜爾在3月中成為英超首名染疫球員，他在4月初開腔表示自己已經從新冠肺炎中康復，但該名車路士新星在擊退病魔後卻惹上官非。

車路士赫臣奧杜爾中招 證實確診前曾與外甥見面

赫臣奧杜爾在新冠肺炎痊癒後，如今卻捲入桃色事件。（資料圖片）

細數球壇違令「曳曳豬」：

+ 16 + 15 + 14

《太陽報》透露赫臣奧杜爾在網上結識女模特兒後，二人更互傳多個調情短訊，並邀請對方到他家中作客，更要求對方穿上性感內衣，奧杜爾駕車接載女模特兒到自己家中。奧杜爾鄰居表示二人在周六晚上8點左右到達大宅，但在較後時間有警察抵達調查，在凌晨兩點半時，再有5名警察到場，而奧杜爾在約4點被警方帶走，同行的女子報稱不適被送往醫院。

年僅19歲的赫臣奧杜爾甚有天份，早前已被選入英格蘭國家隊。（資料圖片）

赫臣奧杜爾已不是首名英超球員在封城令期間傳出桃色醜聞，曼城守衛基爾獲加早前被踢爆電召兩名妓女到家中開性愛派對，大有機會被球會及英超賽會重罰。阿士東維拉隊長基亞利殊亦曾違令到友人家中作客，及後被維拉罰款。

歐洲各大聯賽復賽最新消息：