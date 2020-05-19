【德甲】夏維斯前線掛帥一樣掂　梅開二度領利華古遜報捷

德甲是現時唯一進行的歐洲五大聯賽，除了一眾十分「餓波」的球迷外，各支豪門球會亦為夏天的轉會窗準備。 盛傳是豪門獵物的利華古遜隊長夏維斯（Kai Havertz），德甲復賽首輪的壓軸一戰，作客鬥雲達不來梅，該名年僅20歲的新星梅開二度，協助球隊以4：1輕取對手。

在德甲聯賽榜穩居第5位的利華古遜，在重開後首輪作客尾二的雲達不來梅，前線繼續由20歲的隊長夏維斯掛帥，該名新星立即交出亮眼表現，在上半場中段5分鐘內連續頂入兩個頭槌，協助球隊領先2：1進入下半場。

利華古遜在下半場由米素爾韋沙（Mitchell Weiser）及迪米亞巴爾（Kerem Demirbay）各建一功，為球隊鎖定4：1勝局，全取3分後進一步收窄與前四位置的距離，與第4位的RB萊比錫僅相差1分。

球員情不自禁破例 柏華特攬隊友 哈化柏林兩將深情一吻

利華古遜作客以4：1擊敗雲達不來梅，復賽打響頭炮。（路透社）

雖然德甲停賽兩個月，但夏維斯似乎未受影響，繼續保持今年高水準的發揮，今仗連下兩城後，已是他在2020年第16個直接參與的利華古遜入球。

原本司職進攻中場的夏維斯，在利華古遜的陣中愈推愈前，今仗以正箭頭身份上陣，並展露出射手觸覺。該名利華古遜隊長首個攻入的頭槌難度甚高，邊走邊頂接應頭槌，更在巧妙地頂向遠柱，收死門將。夏維斯第二個入球則是來自一個死球，他入楔無人看管下輕鬆頂入。

夏維斯首個建功頭槌難度甚高。（路透社）

夏維斯具備造就隊友及自我搵食的能力，難怪他成為多支強隊的心頭好，盛傳曼聯﹑利物浦及巴塞隆拿等大球會亦有意羅致該名德國新晉國腳，而他在今仗的表現相信令更多球會對他感興趣。

利華古遜名宿路禾尼（Jens Nowotny）在早前訪問中，認為夏維斯在名帥的麾下可幫助他的成長，「夏維斯下間球會對他的成長相當重要，我認為高普﹑哥迪奧拿或摩連奴等名帥可以將他的潛能發揮極致」。

利華古遜球員在入球後情不自禁相擁慶祝。（路透社）

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