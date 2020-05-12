【英超】賽事重開再遇阻力　倫敦市長大力反對Project Restart

英超重開計劃遇上不少阻滯，除了有球隊反對部分復賽內容外，倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）認為6月重開太草率，在聲明中表示足球應該待情況安全才重開

英國政府周一（11日）批准「文化及體育活動」6月起以閉門形式進行，英超計劃於6月12日重新展開2019至20年餘下球季。這個名為「Project Restart」的計劃，建議比賽在中立場地舉行，今季餘下92場賽事中的22場，有可能在倫敦舉行。

英超的復賽計劃獲得英國政府支持。（路透社）

英超球會疫境見真情 ：

+ 9 + 8 + 7

不過，倫敦市長簡世德周二（12日）發表聲明稱，自己雖十分期望英超回歸，但「現時全國仍處於危難中，每日都有數以百計的人死亡」，現時談論在倫敦復賽實在言之尚早，亦對英國首都的醫療系統百上加斤。

簡世德反對在疫情未受控的情況下復賽。（路透社/資料圖片）

英超復賽計劃仍有不少反對聲音。（Getty Images）

復賽兩大條件

簡世德又於聲明中表示：「作為利物浦球迷，我當然想英超復賽，但這只能在安全情況下進行，亦不可以對醫療及急救系統做成任何額外負擔。」

歐洲主要聯賽賽期更新：