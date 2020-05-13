英超計劃下周一重啟操練　不准球員埋身搶波　限5人為一組訓練

英超重啟計劃第一步，希望球員可以在下周一（5月18日）復操。英國傳媒透露，賽會已經向所有球會及球員發指引，恢復操練後不准埋身搶截，而且只准最多5人一組訓練。

英國政府開「綠燈」，批准大型體育活動可以在6月重啟，意味住英超最快能夠在6月復賽。英國權威媒體《BBC》披露，英超計劃在5月18日復操，已經在昨日向球會、領隊及球員發復操指引。

英超打算在5月18日恢操練，昨日向球會及球員發指引。（資料圖片）

該份指引稱，球員在訓練期間仍需保持社交距離，不准搶波，球員最多可以5人為一組訓練。在每節操練後，球場所有地方都要消毒，包括角球旗、足球、雪糕筒及門柱。球員需要每兩周接受一次病毒檢測，每日訓練前都要填寫健康申報表及量體溫。

英國《每日電訊報》披露，球員甚至被告知一旦復賽後，埋身搶波時要轉臉，避免面對面的接觸。

白禮頓上周末表示再有球員確診新冠肺炎。（資料圖片）

指引建議球員不要聚集，除了在健身區及醫療室外；球員不能一起坐車出入訓練場，也不可以乘坐球會巴士或公共交通工具。

部分英超球會早前已經重開訓練設施，准許球員回去訓練，但有很多限制，例如不開放室內健身室及更衣室、每個球場只能有一個球員。

英超球會疫境見真情 ：

+ 9 + 8 + 7

截至5月12日，英國有超過22萬宗新冠肺炎確診個案，逾3.2萬人死亡。白禮頓上周末宣布，近日有第3名球員確診。

英國職業球員工會透露，很多球員對復賽感到擔憂，尤其是患有喘哮等長期病及黑人球員，因為在英格蘭及威爾斯，黑人的新冠肺炎死亡率比白高近一倍。另外，與家人同住及有小朋友的球員亦對復賽感憂慮。

丹尼路斯認為現階段談復賽是天大的笑話。（資料圖片）

在英國時間今日，英超賽會、工會、球員代表及醫療專家將開會，討論英超復操及復賽的問題。之前，多位英超球星發聲，反對復賽，包括阿古路、魯迪格、蘭仙尼、史達寧及丹尼路斯。

另外，繼德甲於5月16日重開後，捷克足總宣布，當地甲組及乙組聯賽將於5月23日恢復。奧地利政府亦准許奧甲重開，所有球隊操練可以在5月15日恢復，除了染病球員繼續隔離外，其餘球員接受病毒檢測呈陰性後就可以參與訓練。

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