【西甲】傳皇馬將帥違反隔離令　施丹離城面臨罰款　巴利打高球

皇家馬德里近期復操，但西班牙傳媒指將帥都違反了隔離令，主帥施丹有可能面臨罰款。

皇馬早前才爆出在籃球隊成員確診時，陣中翼鋒加里夫巴利難頂心癮，違令去打他最喜愛的高爾夫球。想不到施丹亦「心郁郁」外去，到「離馬德里市頗遠」的一條村莊。

巴利被爆違令外出打高爾夫球。（instagram @garethbale11）

西班牙傳媒指施丹一年前於該村莊購入別墅，早前有人見到他在村內出現，涉嫌違反了隔離令。馬德里隔離令列明，市民除非有「十分正當的個人理由」，不得離開主要住所及城市邊界到其他地方。

皇馬復操：

皇馬復操為西甲重開作準備（instagram @realmadrid）

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西班牙傳媒指出，如果有人影到施丹出現於市外村莊的照片，並交到警察手上，施丹有可能被控違反隔離令，有可能罰款1500歐元。

施丹被指違令出城，於操練時做足防疫措施戴口罩及手套

施丹與皇馬會長佩雷斯談論復操狀況時保持社交距離。（instagram @realmadrid）

練波做足防疫措施

皇馬兩周前讓球員接受檢測，上周正式復操，施丹指導球員練習時戴上口罩、手套，跟會長佩雷斯會面時亦保持了社交距離，做足防疫措施。施丹接受皇馬官方訪問時指球員復操進度良好，並已進入小組訓練，能開始進行一些戰術練習。

西班牙政府早前開綠燈，讓西甲於6月8日重開。

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