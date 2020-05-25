【FIFA 20】美斯大戰馬勒當拿　能力值大比拼　誰才是真．球王？

「美斯與C朗比，哪一個更強？」這個問題相信大家都聽到厭。 那麼美斯與馬勒當拿比，哪一個更強？ 外國網站最近異想天開，利用遊戲《FIFA 20》兩人球員卡中的能力值作比較，尋找「真．球王」。

阿根廷史上最佳足球員是誰？《SPORTbible》最近嘗試解答這個問題，但要兩人時代不用，比較起來會十分主觀，故他們有個特別的想法，以兩人在《FIFA 20》中的球員卡作比較。

《SPORTbible》用上美斯在Ultimate Team中的94 rating球員卡，「大戰」馬勒當拿的95 rating球員卡。29項數據中，每勝出一項，該名球員就會獲得一分，若打和就各得0.5分。

美斯的綜合能力值雖然比不上馬勒當拿，但細看會分現，美斯都比馬勒當拿強。

雖然馬勒當拿在遊戲中或許比不上美斯，但一個世界盃就可以在他與美斯之間劃下界線。（Getty Images）

+ 5 + 4 + 3

速度上，未知是否近年美斯開始「散步多過跑」，馬勒當拿奔跑速度略勝美斯，加速就每各得0.5分。不過，美斯在位置感、把握力、射門力度、遠射、罰球準繩度及窩利都勝過馬勒當拿，但美斯十二碼能力值只得75，遠遜十二碼有95的馬勒當拿。

【曾幾何時的新美斯】：

+ 10 + 9 + 8

美斯盤球能力真的比馬勒當拿強？（Getty Images）

美斯盤球更強？

雖然傳球方面不及美斯，但馬勒當拿的球場視野、「拉西」、平衡以及部分的防守能力都比美斯強。不過，最具爭議的是盤球上的分別。美斯盤球達97，馬勒當拿僅輸一點，相信在世界盃曾一扭五入波的馬勒當拿會不同意。

比足29項數據後，美斯以17：12勝過馬勒當拿。不過，數據是死的，各人心目中的高低一定不一樣，以遊戲數據作比較還是別太認真。

可惜沒有「用手」這項能力值，馬勒當拿一定比美斯更強，至少他「一手」贏得了世界盃。（Getty Images）

美斯國家隊表現不如馬勒當拿

雖然美斯贏盡了各項球會錦標及個人榮譽，但在國家隊的表現亦遠不如馬勒當拿。馬勒當拿於1986年帶領阿根廷贏得世界盃，「上帝之手」仍是歷歷在目的一幕。如果有「用手」這一項能力值，馬勒當拿一定會完勝美斯。

美斯與寶貝子女：