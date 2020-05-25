【西甲】西維爾四將成為「犯聚分子」　12人派對照流出後急刪除

隨着歐洲大陸的新冠肺炎疫情紓緩，各地足球聯賽計劃重開，其中西甲力爭在6月第二星期重燃戰火，有傳將安排塞維利亞打吡為「揭幕戰」。 生活回復正常，確實值得慶幸。不過，西維爾4名球員急不及待大搞派對慶祝，有人更大模廝樣上載照片，「自爆」違反限聚令，結果要4人道歉認錯。

西維爾4名主將班尼加（Ever BANEGA）、奧甘波斯（Lucas OCAMPOS）、法蘭高華斯基斯（Franco VAZQUEZ）及盧克迪莊（Luuk DE JONG）上周六與各自的伴侶及朋友，有男有女，一行12人共聚。

你哋已經違反限聚令喇！（Twitter）

班尼加的妻子上載了「犯聚現場」照片。（網上圖片）

當天天氣炎熱，各人靠攏一起，拍照留念。當班尼加的伴侶在Instagram上載相片，似乎有人知道「出事」，相片很快被刪去，但已被記者「CAP低」。西班牙的疫情稍見紓緩，社交限制稍為放寬，惟塞維利亞仍限制社交聚會最多10人，代表四位球員已違例。4人各自在Instagram發文道歉，其中班尼加說：「我想就昨天（星期六）的事道歉，那是跟隊友的家庭聚會，不知道犯錯。希望在此向球會、擁躉及社會道歉，此事不會再發生。」西維爾的twitter轉發了四人的Instagram道歉聲明。

西甲主席泰巴斯（Javier Tebas）在昨日接見傳媒時表示知悉事件，但不會公開談論處罰。但他不忘發表「教仔式」訓導：「我們是社會的榜樣，必須小心。我們會把18萬職位、1.37%本地生產總值置於風險之中……我說訓練和比賽基本上不可能傳染，但其他地方和聚會才令我擔心。」西甲和西維爾暫未表明會否處罰4名球員。

西維爾上周六練波,盧克迪莊等人亦現身。（Getty Images）

西班牙疫情近來紓緩，首相桑切斯（Pedro Sanchez）早前宣布部分經濟活動，包括聯賽可以在6月8日重開。泰巴斯稱希望下星期可以公布重開後首4輪賽程，並稱有可能在6月11日晚閉門重開，有望以西維爾對貝迪斯的塞維利亞打吡，標誌西甲重開。