【單車】法國解封　車手即時衝出門練車　不到兩周摔斷腕骨

法國開始解封，效力Groupama-FDJ的單車手迪馬（Arnaud Démare）即時出動練車，但兩周過後就在一次爬山車（MTB）練習遇上意外，摔斷腕骨，需要休養至少兩周。

隨國家單車聯會（UC）修訂今年賽程，一眾車手都已經磨拳擦掌，準備8月開始的2020年賽季。居於法國北部的迪馬於法國封鎖期間，一直只能留於家中訓練。這名28歲車手在法國5月11日解禁之後隨即重投訓練，更於自己的Instagram上載照片，十分興奮，可惜兩周就遇上意外，又要再唞。

迪馬早前練車遇上意外。（instagram @arnaud.demare）

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法國《隊報》日前報道，這名衝刺型車手在一次MTB練習時，遇上意外受傷，手腕骨折需要休息兩周。Groupama-FDJ車隊經理Marc Madiot受訪時直言：「遇上這種意外十分冤枉，我跟他通電時獲知他踩車時失控，就這樣跌倒了。怎樣也好，現時發生總好過兩個月後才遇上。」

迪馬早前上載照片，對能外出練車感到十分高興。（instagram @arnaud.demare）

迪馬日前向車迷Update自己的情況，一面落寞。（instagram @arnaud.demare）

迪馬今年首個比賽將會是8月8日舉行的Milan-San Remo賽，今次意對他備戰賽季不會有太大影響。迪馬2016年曾在這個賽事掄元。

環法於8月29日舉行，如果迪馬於8月才遇上意外，將會大大影響備戰環法。28歲的迪馬今年將會參加生涯第5次環法，車隊的總榜名希望則落在另一名法國車手賓路（Thibaut Pinot）身上。

迪馬今年將會參加生涯第5次環法，他曾於2017年一度搶到象徵衝刺積分榜領先的綠色戰衣。（Getty Images）

受疫情影響 曾於中東被逼隔離

迪馬今年可謂禍不單行，除了今次炒車外，2月參加環阿聯酋賽時，因為新冠肺炎蔓延全球，賽後被逼留在酒店隔離11日，最後於3月初才「獲釋」回國。

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