【英超】熱刺名將勸卡尼當機立斷投曼聯　直言出走有更多爭標機會

熱刺射手哈利卡尼早前放話或許在今季後為追逐錦標離隊，曼聯即時被傳為最有可能的下一站。 現階段雖然只是得個「傳」字，但曾效力熱刺的一代射手舒寧咸，最近受訪就勸卡尼把握機會。

卡尼曾於3月時表示，如果熱刺仍是停滯不前，自己或會準備在今季後離開母會，尋找再上一層的機會。舒寧咸近日接受訪問時，指卡尼與自己的情況有點相似，但承認現時的熱刺比他在90年代效力時的熱刺更強。

舒寧咸1992年由諾定咸森林轉投熱刺，5年間在英超上陣166場攻入75球，但要等到1997年以350萬英鎊轉投曼聯，才開始嘗到捧盃的滋味。

舒寧咸轉投曼聯後，贏得不少重要錦標，更是1998至99年成為三冠王的一大功臣。（Getty Images）

【曼聯1999年三冠王功臣】：

+ 21 + 20 + 19

這名「三獅」一代射手於曼聯效力4年，三奪英超冠軍、一次足總盃，1998至99年奪得歐冠，是曼聯該季完成三冠王偉業的一大功臣。

「我效力熱刺時，球會毫無鬥志可言，完全看不到前景，但現時的熱刺至少能打入前四，有爭標機會，就如2019年的歐聯決賽。」舒寧咸就兩代熱刺作比較。

由於現時的熱刺並非一無是處，所以舒寧咸希望「卡尼問清楚自己是否想走」，亦要想一想熱刺會否引入頂級球員協助自己完成捧盃的夢想，還是自己需要走到有頂級球員的球隊尋找機會。

蘇斯克查年代神操作：

+ 10 + 9 + 8

「人生只得一次需把握機會」

熱刺去季殺入歐聯決賽，與「大耳盃」擦身而過後，今季成績回落，去年11月解僱建立「前四熱刺」的領隊普捷天奴，換上摩連奴後成功仍沒太大改善，歐聯16強出局，英超排第8，落後車路士7分。

舒寧咸指熱刺現時看來爭標力不足，卡尼已步入「生涯交叉點」：「所以我的建議是：哈利，人生只得一次，要好好把握機會。」

英超球會疫境見真情：