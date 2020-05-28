【德甲】萊比錫大起大落的45分鐘　賽和哈化柏林錯過升次席良機

德甲的「國家打吡」拜仁慕尼黑一球力挫多蒙特後，令聯賽榜次席的爭逐再度升溫。暫居第3位的RB萊比錫在哈化柏林門將「送大禮」，最終十人應戰下只能與對手賽和2：2，錯過升上次席的大好機會。

早前戰畢的德甲「國家打吡」，拜仁慕尼黑憑甘美治一記妙射奠勝，一球擊敗多蒙特，同時鎖定榜首位置，以7分領先「蜜蜂兵團」。多蒙特錯過收窄與拜仁的差距後，如今仍後有追兵，第3位的RB萊比錫若在今輪全取3分，便可取以代之升上次席。

主場出擊的萊比錫在開賽9分鐘便失守，由利物浦外借至哈化柏林的中場馬高古積（Marko Grujic）接應角球快腳一射先開紀錄，但主隊同樣由一次角球攻勢扳平，萊比錫的高路斯達文（Lukas Kolstermann）前柱搶點頭槌收死門將，在24分鐘追成1：1平手。

進入下半場，萊比錫猶如坐上了過山車，守衛侯斯頓保（Marcel Halstenberg）在63分鐘兩黃一紅被逐。不過在5分鐘後，哈化柏林門將查斯甸（Rune Jarstein）「送大禮」，落地撲救時甩手，他欲再次接實皮球時卻「愈幫愈忙」，將皮球撲向網窩，柏德列舒希克（Patrik Schick）為主隊反超前2：1。

不過，萊比錫仍然與3分相差一步，後備入替的盧卡文（Ademola Lookman）回防時在禁區內踢跌馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha），球證直指12碼點，並由同樣後備換入的比亞迪克操刀中鵠，結果兩軍以2：2握手言和。

萊比錫錯過超越多蒙特的良機，現時暫以55分續居第3位；哈化柏林則以35分暫列第10位。

利物浦借將表現可人 利迷促球隊來季回收

現年24歲的利物浦借將馬高古積，在今仗將哈化柏林先拔頭籌，除了為球隊取得入球外，亦贏得一眾「利迷」的歡心，紛紛在Twitter上促請利物浦來季回收該名塞爾維亞中場，更指他比拉爾拉拿及大衛米拿優勝。

曾效力拜仁慕尼黑的英格蘭中場夏格維斯（Owen Hargreaves），同樣對此子評價甚高，「馬高古積除了勝任中場多個位置外，他的體格同樣有優勢，在技術上一樣純熟，不過或許未能在利物浦取得一席位，相信向外發展對他的生涯更有幫助。」