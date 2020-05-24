【德甲】德國世界盃功臣成多蒙特棄將　葛斯叛徒的自白無悔投拜仁

馬里奧葛斯（Mario Gotze）的故事，曲折且離奇。 從17歲在高普帶領的多蒙特急速冒起，到轉會拜仁慕尼黑被母會球迷視作「叛徒」，射入世界盃奠勝球，再回巢母會到患病……最終連母會亦放棄了他。 短短10年間，德國一代金童登上過所有球員夢寐以求的頂峰，深淵卻也可以如此無盡頭。

多蒙特昨晚（23日）在德甲作客擊敗禾夫斯堡，馬里奧葛斯只能在後備席看着拉菲爾古里路、祖利安白蘭特、艾寧夏蘭特以至後備入替的查頓辛祖，驚險但俐落地完成了一場2：0的勝仗。

一支年輕、充滿活力且才華洋溢的多蒙特，大概他會想起，自己也曾像這群年輕人般備受期待和景仰。

杜根夏薩特、祖利安白蘭特、達侯特，多蒙特正值盛年的球員，還有許多許多。（美聯社）

與多蒙特再次分道揚鑣

賽後，多蒙特體育總監索克（Michael Zorc）直言：「我們今個夏天就要跟馬里奧分開了。這是一個相互尊重的共同決定。他是個很棒的男人」。

數天前，主教練法夫利才說過那些殘酷卻真實的話：「現在我們踢的是3-4-3，我跟馬里奧談過，不幸地，這系統不適合他」。

一切由2013年那一天起，就註定無法再回到從前。

2012/13球季，馬里奧葛斯助多蒙特在歐聯長驅直進。（Getty Images）

馬里奧葛斯從多蒙特小球員，到迎娶漂亮太太Ann-Kathrin：

+ 11 + 10 + 9

在多蒙特出生、成長的馬里奧葛斯，由2001年開始在這支市內班霸的青年軍扶搖直上，2009年，他獲得時任主帥高普器重，17歲就交出了德甲處子戰，再於一隊扶搖直上，2010/11及2011/12連奪德甲冠軍，這名少年新星都是核心，贊助商看好他成為下一個C朗，為僅18歲的他開出巨額贊助合約。

「直到那時為止，我的足球生涯沒有遇上過任何問題」，去年他在《Players Tribute》的文章如此說道，即使拜仁慕尼黑──每個德國球員都難以低抗的霸主，在2012年曾邀他加盟，他亦拒絕。

葛斯當年與列奧斯場上是好拍檔、場外亦是相當親密的好友。（Getty Images）

金童變叛徒 無悔投拜仁

直到關鍵的2013年，拜仁慕尼黑邀得哥迪奧拿當主教練，並再一次邀請葛斯，他終於心動了，「你要明白一個20歲的人是如何思考的，還記得你20歲的時候嗎？你不會明白世界是如何運作的。那時的我從未試過自己搬出來居住，所以我想要點轉變，而且感覺在哥迪奧拿麾下，我會進步」。

當年的多蒙特在歐聯氣勢如虹，打入4強鬥皇家馬德里，另邊廂的拜仁慕尼黑也以無堅不催的姿態朝決賽猛衝。就在多蒙特要對皇馬前，「葛斯將會加盟拜仁」的消息傳遍全球，一夜之間，「金童」變成「叛徒」。

看台上的橫額由打氣字句，變成針對葛斯的辱罵；他的弟弟在學校被同學針對，母親同樣遭殃，家門外甚至要由警察駐守保護他們一家。「我現在終於明白了，對很多人來說，足球的意義遠超一場場比賽……不過，我不後悔」。

葛斯在拜仁贏盡一切德國球會錦標。（Getty Images）

葛斯這記入球，為德國鎖定2014年世界盃冠軍，粉碎美斯「登基」的美夢。事實上，在入球之前，他的世盃路毫不順遂。（Getty Images）

分開飄泊再遇 遇上再分開

的確沒什麼好後悔的：連續3季德甲冠軍、2次德國盃冠軍、還有最重要的──2014年的世界盃決賽，22歲的他對美斯率領的阿根廷攻入唯一一球，粉碎球王美夢、登上生涯高峰。

只是，葛斯或許沒料過，之後的生涯可以入滑落得這麼快，彷如一架失速的客機，無法停止下墜。

2016年，在拜仁未獲太多上陣機會的他毅然回歸母會多蒙特，為了回應球迷期望拼命操練、一身肌肉常感疼痛，一年後終確診患上肌肉失調症，一唞就是數個月；他的上陣機會本已不多，與昔日好拍檔馬高列奧斯再成核心組合的夢想，漸行漸遠。到今季多蒙特一群年輕新星光芒四射，列奧斯已是常受傷患困擾的31歲老將，葛斯也不得不走。

新陳代謝之下，多蒙特也已蛻變許多。（美聯社）

葛斯今年才27歲，是大部份職業足球員的黃金歲月，但早已贏盡一切、又滿身傷患的他，又要從哪裏尋覓新目標、新高峰？

去年他透過《Players Tribute》說，人人都談論自己世界盃決賽的那個入球，卻無人記得那一球來臨之前，他在整個世界盃根本庸碌無為。看見日出之前，不要忘記之前的黑暗可以十分、十分漫長。

昔日的金童能再一次捱過黑暗，綻放光芒嗎？