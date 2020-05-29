【英超】恩哈路或再壓哨留曼聯　上海申花放行續借至一月

恩哈路是去是留，至今仍然是一個謎。 該名由上海申花外借至曼聯的尼日利亞前鋒，外借期即將在本月底屆滿，英格蘭傳媒早前透露恩哈路將返回上海報到。不過，《天空體育》表示恩哈路或「受惠」於中國的入境限制，而續留曼聯至明年1月。

今年冬季轉會窗最後一刻由中超的上海申花外借至曼聯的恩哈路（Odion Ighalo），直至5月31日，但該名尼日利亞箭頭在加盟後受新冠肺炎影響，至今僅為曼聯披甲8場。恩哈路多次表明心迹冀留效紅魔鬼，但早前英格蘭傳媒指，曼聯與申花在商量續借時遇上阻力，使恩哈路或在本月底重返上海。

曼聯續借談判無結果 英媒指恩哈路今周回歸上海申花

恩哈路為曼聯長約家中狂操 表心迹冀在奧脫福掛靴

恩哈路多次希望留在曼聯，但申花與曼聯至今仍未得到共識。（資料圖片／Getty Images）

蘇斯克查年代神操作：

+ 10 + 9 + 8

曼聯主帥蘇斯克查同樣相當滿意恩哈路的表現，曼聯方面依然積極與申花商討恩哈路的續借事宜，但恩哈路留效曼聯一事漸有轉機。中國執行的防疫入境限制令不少外援球員未能歸隊，恩哈路有可能成為其中一分子，若果他未能及時歸隊出戰中超新球季，恩哈路亦只好「被迫」留在曼聯。

受入境政策影響下，英國《天空體育》表示上海申花同意讓恩哈路續借曼聯至明年1月，因為申花方面認為該名尼日利亞鋒將與球隊續約至2024年，所以容許恩哈路繼續留在英超。

上海申花料恩哈路將與球隊續約至2024年。（資料圖片／新華社）

各大聯賽賽季重開最新消息：