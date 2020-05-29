【足球轉會】般尼茅夫中場棄投英超Big 6　拉爾拉拿與李城好事近

在英超正式復賽前，轉會消息早已滿天飛，當中包括一眾即將滿約的球員。 加盟「Big 6」，相信是不少英超球員的目標，不過般尼茅夫中場成為「北倫敦雙雄」的目標人物，但他卻不為所動，竟然情傾土耳其的老牌球會加拉塔沙雷。

受新冠肺炎疫情影響下，歐洲聯賽經歷超過兩個月的停擺後，即將在6月重開球季。各地聯賽球季被迫延長，今季尾完約的球員首當其衝，預料大部份球員亦將留待完成球季後，才考慮各自的前途。

今夏十大免簽搶手貨（按圖放大）

+ 6 + 5 + 4

不過，今夏轉會市場亦有不少「搶手貨」，當中包括效力般尼茅夫的蘇格蘭中場賴恩費沙（Ryan Fraser），該名可勝任左﹑右兩翼的蘇格蘭國腳，雖然今季在英超僅貢獻1個入球及4個助攻，但他的高速突破能力令人留下深刻印象。

由2012/13球季起效力般尼茅夫至今的賴恩費沙，在陣中8個球季，見證球隊由英甲拾級而上升上英超，而他決定不與球隊續約，即將在今夏結束合作關係。26歲的賴恩費沙成為「北倫敦雙雄」阿仙奴及熱刺的獵物，兵工廠更對簽下該名蘇格蘭國腳信心十足，但如今突然殺出一個「程咬金」。

賴恩費沙的突破能力，受到阿仙奴及熱刺的垂青。（資料圖片／Getty Images）

根據蘇格蘭小報《每日紀事報》的消息指，賴恩費沙並不對阿仙奴及熱刺感太大興趣，他卻有意轉往土耳其發展，加盟傳統球會加拉塔沙雷，據報他已經與加拉塔沙雷方面接觸。

加拉塔沙雷吸引費沙的原因只得一個，在土超以3分落後榜首的加拉塔沙雷，仍有機會爭奪來季的歐聯資格，一旦他們捧走聯賽冠軍，便可直接打入來季的歐聯分組賽，這正是費沙不選擇「北倫敦雙雄」的主因。

賴恩費沙為了出戰歐聯，有意加盟土耳其的加拉塔沙雷。（資料圖片／Getty Images）

另外，同樣即將成為自由身的利物浦中場拉爾拉拿，亦是市場上另一名「搶手貨」，根據足球網站《Football Insider》消息指，李斯特城正在爭奪戰中佔優，並將向拉爾拉拿提供一紙長約。

拉爾拉拿據報與李斯特城愈行愈近。（資料圖片／Getty Images）

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