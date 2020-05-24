【轉會】傳利物浦相中利華古遜天才小將　上季幾近獲選足球先生

德甲重開不久，各個年輕新秀延續上佳演出，自然引來轉會傳聞。除了人氣高漲的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）及查頓辛祖（Jadon Sancho），利華古遜的年輕德國國腳夏維斯（Kai Havertz）同樣炙手可熱，盛傳引來英超豪門追逐。

1999年出生的德國新秀夏維斯，自德甲重啟後狀態大勇，先在上周作客雲達不來梅攻入2球助利華古遜以3：1獲勝，昨晚（23日）再射入2球，「藥廠」以3：1擊敗主場的慕遜加柏。德甲重開2戰攻入2球後，夏維斯今季在聯賽已交出10個入球及5次助攻，狀態極佳。

夏維斯表現再次搶眼，隨即傳出英超多間球會都對他極感興趣，包括利物浦、車路士及曼聯。不過，他在賽後對此避而不談：「我將精神放在今個球季之上，球季結束後再算吧！我對利華古遜滿懷感激，也不想破壞這段關係」。

夏維斯年紀輕輕，卻已是利華古遜主將、也開始在德國國家隊立足。（Getty Images）

夏維斯除球技好，外貌亦俊朗，甚有球星潛質：

+ 6 + 5 + 4

新晉德國國腳 幾近獲選德國足球先生

事實上，夏維斯成名已非今時今日，這位利華古遜的青訓產品能勝任中前場多個位置，在2016年升上「藥廠」一隊，直到上季（2018/19）大爆發，在聯賽轟入17球及交出4次助攻，亦是球隊進攻核心，在季尾的德國足球先生選舉中，他僅以37票之差敗予多蒙特球星馬高列奧斯；上季之初，他亦獲德國領隊路維青睞，在2018年8月首度獲召入德國國家隊，至今已上陣7次。

利華古遜名宿、現任體育總監的禾拉，更將夏維斯譽為「世紀天才」，拜仁慕尼黑名宿馬圖斯亦深表認同：「他的踢法充滿激情、他反應快、速度高、能入波、分波也佳，更願意為球隊而努力，這一切，卻發生在如此年輕的球員身上！」

夏維斯（右一）在訪問中對轉會一事避而不談。（Getty Images）

一直盛傳利物浦欲簽入另一德甲球星－－RB萊比錫前鋒迪姆華拿（Timo Werner），此子今季表現亦相當突出，26場聯賽已攻入21球，在射入榜暫列第2位。

若然紅軍真的連簽夏維斯及華拿，相信可令前線調動的靈活性及深度進一步增加。曼聯及拜仁慕尼黑舊將夏格維斯談及24歲的華拿，亦不禁道：「華拿就像費蘭度托利斯，他充滿爆炸力、能擺脫所有對手」。迪姆華拿將在今晚領RB萊比錫作客緬恩斯。