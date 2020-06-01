棒球︱日本首個染疫球員　康復後卻犯下不能原諒的錯　恐斷送生涯

日本職業棒球隊阪神虎26歲投手藤浪晉太郎，因參加聚餐聯誼於3月確診新冠肺炎，成為日職首人。 他日前康復重投訓練，未料藤浪上周四練習遲到，遭球隊無限期降隊至二軍。

現年25歲的藤浪在高校時代為明星投手，在選秀會獲阪神以首名挑選入隊後，首3季表現相當理想，但2016年起控球問題愈來愈嚴重，去季更只曾登板１次。（GettyImages）

據日本媒體《體育報知》報道，藤浪在4月7日康復出院後返家休養，4月24日到二軍自主練習。他出院後於實戰因狀態不錯，面對5名擊球手，三振其中4人，速投似乎回復染疫前水準，久別球場67日後，以積極表現引得阪神監督矢野耀大以「充滿活力的投球」稱讚，可望在6月19日開季以佳態示人。

藤浪在染疫後復操兼實戰時，以快投引得阪神監督矢野耀大以「充滿活力的投球」稱讚。（GettyImages）

然而，藤浪在28日的訓練因嚴重遲到，被矢野監督降格到二軍，「因疫情關係，球隊進度都被影響，在全隊努力想要振作時，藤浪嚴重遲到而拖延球隊訓練時間，這種行為相當嚴重」。

矢野不諱言，藤浪已失去全隊信任，並強調希望全隊可以用認真的態度看待比賽。有球隊相關人士向傳媒透露，看到矢野當日怒不可遏的樣子，都覺得藤浪今季很可能沒有出場機會，本來藤浪對棒球的態度已惹來矢野不滿，今次因睡過了頭而遲到，令矢野更加憤怒。

矢野不諱言藤浪已失去全隊信任，並強調希望全隊可以用認真的態度看待比賽。（資料圖片/Twitter）

前阪神虎球員：罰錢更有用

對於這個處罰方法，前阪神虎球員、現任評述員江本孟紀則認為沒有效果：「以前我還是現役的時代，只要是訓練遲到、違反門禁等，都會以罰款作罰，現在降到二軍這種處罰方法到底有沒有用？」江本表示，職棒是一個用金錢衡量的世界，職業選手努力交出好表現，藉此獲得更高薪水。因此他認為罰款是最合適的罰法，根據次數來增加罰款金額。「我那時候是初犯罰3萬日圓、第二次6萬等，不停的10萬、10萬累計上去，都幾『甘』的。」他笑說。

日本的生活漸漸回復正常（點圖放大）

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藤浪晉太郎現年25歲，高校時代為明星投手，2012年助大阪桐蔭連贏春、夏甲子園後，翌年在選秀會獲阪神以首名挑選入隊，首三季表現相當理想，但2016年起控球問題愈來愈嚴重，去季更只曾登板１次，投了4局便被換走。