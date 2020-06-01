【足球】C朗拿度曾誇讚比自己更強　本應超越C朗的男人去哪兒？

C朗拿度2003年由士砵亭轉投曼聯後平地一聲雷，成為了超級巨星曾提攜另一名葡萄牙小將。 「如果你認為我好波，你要看一看派恩踢波。」 當時只得17歲的派恩（Fabio Paim）得到C朗點名，卻沒有成為下一個葡萄牙巨星，成為「失蹤人口」的他如今身在何方？

葡萄牙傳媒指，派恩去年涉嫌運毒被捕，警察於其家中搜出12克海洛因、磅秤及900歐元，曾被借到車路士的派恩一度於監獄拘留，最終因為葡萄牙法律不承認電話竊聽是證據，派恩獲得撤銷控罪。

派恩去年因運毒被捕。（網上圖片）

派恩於歐洲早已成名，如C朗一樣於士砵亭年青系統發光發亮，14歲時已被曼聯、巴塞隆拿、皇家馬德里等歐洲豪門球探注。C朗拿度更曾在2003年一次訪問時更曾大讚派恩：「派恩不是這星球的人，今時今日根本就沒有人可以比得上他。某程度上，我可以比他做得更多，但天賦上他有我沒有的，他比我更加努力。」

C朗拿度曾盛讚派恩前途無可限量。（Getty Images）

C朗拿度如何訓練：

+ 16 + 15 + 14

時任「藍戰士」領隊史高拉利2008年將他借到史丹福橋，但可惜未能打入一隊，被外界睇好的他在4個月的車路士生涯，一直都只能在預備組渡過失望的4個月。

車路士後，派恩繼續被借出到里奧艾維、皇家馬薩馬，最後於2010年被士砵亭放走。突然失業的派恩最後與葡萄牙第3級別球隊杜連斯，但只上陣3場，就在2011年再度失業。

派恩於士砵亭未曾上陣。（網上圖片）

派恩32歲已成為一名發福中佬。（網上圖片）

之後的8年，曾被C朗讚比自己更強的派恩，未能「踢出我天地」，輾轉間於8個國家，中國、安哥拉、馬爾他、立陶宛、盧森堡、卡塔爾及巴西搵食，但都未能成為那個C朗預言會超越自己的派恩。

派恩球技確實出眾，可惜最終未能跨過「普通球員」及「職業球員」的那條鴻溝，成為「下一個巨星」。

C朗另一半佐真娜努力操練