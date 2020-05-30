C朗力壓美斯成《福布斯》最吸金足球員　巴利不受重用照入榜

財經雜誌《福布斯》（Forbes）公布今年百大運動員收入排行榜，上年壟斷三甲的C朗拿度﹑美斯及尼馬依然居列前列，但榜首卻由網球天王費達拿取代。 不過百大排名中，仍不乏足球界人物，分別效力日職及中超的恩尼斯達及奧斯卡一同打入百大，力證在亞洲搵食亦吸金力十足。

吸金力最強的三大球星美斯﹑C朗拿度及尼馬，上年佔據《福布斯》最高收入運動員榜的三甲，美斯去年以1.27億（美元，下同）高踞榜首，C朗及尼馬緊隨其後。

今年收入榜榜首由費達拿登上，C朗拿度今年賺1.05億，以100萬之差力克美斯，成為排行榜亞軍，尼馬的收入亦比去年減少1000萬。

《福布斯》運動員收入榜總額縮水 費達拿有巨額贊助逆市奪冠

C朗拿度以100萬美元之差壓過美斯，成為最賺錢足球員。（資料圖片／Getty Images）

打入今年《福布斯》運動員收入榜的足球員：

+ 10 + 9 + 8

今年有14名足球員打入《福布斯》運動員收入榜的百大，C朗﹑美斯及尼馬的合共賺得3.04億，其餘11名的所賺僅多出400萬，一共3.08億，可見三大球星的吸金力。

不少入榜的球員亦甚有驚喜，當中包括今季被投閒置散的加里夫巴利及奧斯爾，加上被外借至國際米蘭的阿歷斯山齊士。

另外，效力J League神戶勝利船的「小白」恩尼斯達，繼上年後再度入榜，但收入比去年減少近300萬，以2960萬列46位。效力中超上海申花的巴西中場奧斯卡，以2750萬位列56位，證明在日本及中國搵食，吸金能力亦可媲美歐洲球壇。

即使恩尼斯達在日本效力，無阻他連續兩年打入收入前百位。（資料圖片／Getty Images）

2020年《福布斯》運動員收入排行榜首20名：