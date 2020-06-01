【F1】威廉士贊助解約　融資救亡　老牌車隊隨時消失？

威廉士日前宣布去年損失1300萬英鎊，更聲言考慮出售部分股份，同時證實車隊的冠名贊助Rokit終止合約，使得這支老牌車隊前景一片暗淡。

威廉士近年成績低迷，過去兩年在車隊榜都是敬陪末席，大大影響了他們從F1得來的獎金，由2018年的1.3億英鎊大減至9540萬英鎊收入，本來兩年前仍有1600萬英鎊的盈餘，但去年變成了1300萬英鎊損失。

由於新冠肺炎禍害全球，使得威廉士百上加斤，又與本來續約到2023年的最大贊助商Rokit終止合約，前景不容樂觀。

威廉士車隊可能賣盤。（Getty Images）

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+ 16 + 15 + 14

這支英國老牌車隊早前少進行融資，拿迪菲（Nicholas Latifi）父親操控的公司為其中一份子，使得Micahel Latifi成為車隊名副其實的金主，威廉士又售出車隊財源之一Williams Advanced Engineering的大部分股份，使車隊得到了5000萬英鎊。

威廉士去年錄得過千萬英鎊損失。（Getty Images）

雖然這5000萬貸款可讓他們今年繼續落場，但此舉亦可謂杯水車薪，故威廉士在報告上表明正全盤檢討公司的方向，除了希望得到贊助商投資外，更考慮會出售車隊股分。威廉士車隊由威廉爵士（Sir Frank Williams）創立，近年身體狀況變差，由女兒克萊雅（Claire Williams）以代理話事人管理車隊。

克萊雅威廉士希望可以重振車隊。（Getty Images）

威廉士之名會否消失？

威廉士表明不排除全面放盤，這代表威廉士家族可能於43年後失去車隊的控制權，而且威廉士這個名字亦有可能於F1中消失。

雖然威廉士爵士一直都堅持不出售車隊，但這支曾於80、90年代十分成功的老牌車隊，亦要面對不停改變的形勢，在艱苦的時刻只能作出艱難的決定，所以才會宣布考慮放盤。

威廉士現時宣布出售車隊股份。（Getty Images）

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F1早前宣布2021年起減少每隊每年的成本上限，由每年1.75億美元降至1.45億美元，以及限制每隊可使用風洞做測試的時間，希望可以平衡各隊的實力，讓威廉士看到繼續留在F1，甚至重返前列位置的機會，所以才會現時發消息去尋找新投資者。

若是出售車隊，最有潛力買家應是借貸給車隊的Michael Latifi。