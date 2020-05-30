【F1】奧地利衛生大臣開綠燈　7月初同場連鬥兩站不是夢

一級方程式（F1）由3月延期至今，合共10個分站因為新冠肺炎疫情而取消或延遲。 經過逾兩個月等待，F1終於開季有期，賽會早前表明有意在7月初上演揭幕戰奧地利站，奧地利衛生大臣「開綠燈」，有望連續兩站在紅牛環賽道揭開戰幔。

荷蘭站早前宣布取消，成為今年第10個受影響分站，如今終於有望開季。奧地利體育大臣早前曾表明，不抗拒以閉門形式舉行F1，加上紅牛高層靴文馬高（Helmut Marko）促成，希望成為今季F1首個分站。

奧地利衛生大臣Rudolf Anschober在當地時間周六（30日）為賽事「開綠燈」，表示將在7月5日及12日連續兩周，在紅牛環以閉門形式上演賽事，加上當地政府對F1賽會的抗疫方案感滿意，才准許奧地利站在7月上演。

政府不抗拒閉門作戰 奧地利站有望成揭幕戰

在奧地利政府的許可下，奧地利站有望上演今季的揭幕戰。（資料圖片／Getty Images）

雖然F1高層多次揚言，希望在今季上演15至18個分站，但看來是一個「不可能的任務」。早前不少消息流傳7至9月的時間表，F1今季首8個分站，當中奧地利及英國將舉行「背對背」兩站，頭8站皆在歐洲舉行，其餘分站包括匈牙利﹑西班牙﹑比利時及意大利。

紅牛的韋斯達賓上季在奧地利站為車隊主場稱霸。（資料圖片／Getty Images）

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