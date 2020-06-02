【足球熱話】球王之爭C朗又輸一仗　朗拿度：美斯是世上最佳球員

當代最強球王的美譽，是美斯抑或C朗拿度的爭論無日無之。 巴西傳奇前鋒「大哨」朗拿度早前接受西班牙訪問時，直言美斯是近2﹑30年間最有天份的球員，但他卻隻字不提C朗拿度。

美斯和C朗拿度絕對是一時瑜亮，難為二人分出高下，但巴西一代傳奇前鋒「大哨」朗拿度，卻屬意巴塞隆拿的小師弟。大哨早前接受西班牙《阿斯報》訪問時，直言美斯是「世界第一」，「美斯當然是當今世上最佳球員，他是個才華橫溢的球員，而他的天賦是近2﹑30年間罕見。」

朗拿度認為美斯是近代最有天份的球員。（資料圖片／Getty Images）

除了美斯外，朗拿度點名稱讚另外4名球星，但名單之中卻意外地沒有出現C朗拿度，「我喜愛沙拿﹑夏薩特及尼馬，我十分享受欣賞尼馬的風格，當然麥巴比亦是令一名我相當欣賞的球員。」

麥巴比的速度及射術兼備，是極具潛力的新一代球星，「戰神」伊巴謙莫域更曾直接比較二人，指麥巴比甚有球員時代朗拿度的影子，但大哨拒絕直接對比二人，「畢竟我和麥巴比是兩個年代的球員，難以作出直接的比較。麥巴比與我有不少相像之處，具備速度及射術，技術純熟亦可左右開弓。」

大哨美斯外的名單：

現任西甲球隊華拉度列班主的朗拿度，在球員生涯未曾效力英超，他表示西班牙聯賽擁有世上最有質素的球員，西甲才是世上最佳的聯賽，「縱然英超的電視收入比西甲高，但我認為大部份好球員亦在西甲效力，所以西甲才是世上最強的足球聯賽。」

西甲鐵定在下周四（11日）起重開，華拉度列將作客「尾二」的雷加利斯，暫列15位的華拉度列與降班區僅差4分，復賽後當然希望盡早搶分，確保明年的西甲席位。

朗拿度旗下的華拉度列暫列第15位，護級是復賽後的當前急務。（資料圖片／Getty Images）

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