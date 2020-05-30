【德甲】哥列斯卡變爆肌男　成功須苦幹疫情下狂操見成果

經歷超過兩個月停擺後，歐洲各大聯賽逐漸復賽，球員們在停賽期間只能留在家中訓練。拜仁慕尼黑中場哥列斯卡（Leon Goretzka）把握球季暫停期在家中「密密操」，復賽後搖身一變成為「大隻佬」。

歐洲聯賽早前停擺，訓練與比賽因疫情關係同告暫停，各大聯賽逐步重開，因為擔心球員的狀態問題，所以國際足協特意改例，准許每場可換5名球員，減低球員的受傷機會。

國家打吡拜仁作客挫多蒙特 「蜜蜂兵團」眾將扯白旗

國際足協特意增加換人名額，減低球員受傷的機會。（Getty Images）

德甲重開已踏入第3輪，球員們亦慢慢重拾狀態，亦有球員在疫情期間，好好「增值」自己。德甲班霸拜仁慕尼黑中場哥列斯卡，在球季重開時脫胎換骨，搖身一變成為「爆肌男」，而他以健碩的身型在中場搶奪絕不輸蝕。

球迷們當然留意到哥列斯卡的努力，紛紛在拜仁的官方Twitter上留言，拜仁「小編」上載一張對比圖，證明該名德國國腳「成功須苦幹」，在停擺期間在家中不忘「操肌」，才有今時今日的成績。

哥列斯卡在聯賽停擺時積極健身。（資料圖片／Getty Images）

「爆肌」的哥列斯卡如今在中場搶奪絕不輸蝕。（Getty Images）

哥列斯卡由瘦仔變身爆肌男：

在德甲重開後，哥列斯卡在復賽後已交出1入球及1助攻，助榜首的拜仁慕尼黑暫時三場全勝，在周中的「國家打吡」更一球力克多蒙特，擴大榜首領先優勢至7分，在今晚將主場鬥杜塞爾多夫，力爭4連勝。

拜仁慕尼黑在今輪鬥杜塞爾多夫，力爭聯賽4連勝。（Getty Images）

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