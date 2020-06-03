英超｜基亞利殊睇曼聯學C朗優點　「維拉柏豪」享受敵對球迷噓聲

離英超重開尚有半個月，「維拉周柏豪」基亞利殊接受訪問，談到閉門作賽的影響，他笑言享受敵對球迷的針對，他一直努力無視觀眾的歡呼或噓聲，不會讓球迷影響他專注比賽。基亞利殊解釋，這一切來自兒時觀看曼聯作客維拉的比賽，見證C朗拿度的發揮完全不受主場球迷影響。

英超將於6月17日重開，完成最後9輪聯賽。英超重開時閉門作賽，不讓人入場觀看，這意味球隊主場出戰失去球迷聲勢支持，但作客出征亦不用承受敵對球迷的針對。

基亞利殊是維拉隊長，今季擔起大旗，是球隊進攻核心。（Getty Images）

24歲的維拉中場基亞利殊表示，受C朗拿度的啟發，學懂無視球迷的噓聲，他說：「我喜歡人們在我背後攻擊我。我不是認為自己的水平接近C朗，但我很記得小時候，觀看C朗（代表曼聯）作客維拉，我們的球迷不停地『招呼』他。」

C朗在2003到2009年效力曼聯，之後轉投皇家馬德里。C朗離開英超時，基亞利殊僅14歲。作為現時維拉的進攻核心，又喜歡引球推進，基亞利殊現時作客都常被對方球迷狂噓，他續說：「C朗習慣無視這一切，這是我一直以來嘗試去做的。我希望不受球迷的敵意所影響。」

有建議指，閉門作賽時現場播放球迷的聲音，還原球場氣氛。基亞利殊說：「我覺得可以的，但我傾向讓隊友去選擇，因為有沒有球迷聲音，對我的影響不大。」

周柏豪及基亞利殊有幾似樣？自己睇啦！

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維拉現時得25分，排聯賽尾二。英超停擺對維拉有個利好消息，在去年12月足踝重創收「咧」的中場主力約翰麥甘尼可以復出。基亞利殊說：「我有信心聯賽重開之後，我們可以踢出最佳水平。我們狀態愈來愈好，比起季前更好，而且我們尚有兩星期時間，希望我們可以更好狀態，準備得更好。」

2013年還在青年軍比賽的基亞利殊，樣子清澀。（Getty Images）

「我們在主場的勝率比作客高，我們尚有6場主場比賽在手，而且比大多數球隊踢少一場，如果我們贏出這一場，就已經可以逃離降班區。」維拉今季主場13戰5勝2和6負，作客就只得2勝2和11負。