【英冠】維拉隊長基亞利殊場中遇襲　施襲者判監14周禁入場10年

上輪英冠聯賽上演「伯明翰打吡」，由伯明翰主場迎戰阿士東維拉，開賽早段卻發生不愉快事件，一名球迷擅闖球場，並向維拉隊長基亞利殊揮拳。該名施襲的球迷隨即被捕，被判入獄14星期及10年不能入場觀看任何英國球賽。

英冠第36輪賽事，由兩支處於伯明翰的球隊對碰，結果維拉憑隊長基亞利殊（Jack Grealish）的入球一箭定江山，作客一球擊敗伯明翰，全取3分，並以1分力壓同市宿敵，暫列聯賽榜第9位。

基亞利殊遇襲後未有大礙，更在下半場攻入奠勝一球。（路透社）

在今仗上半場約9分鐘，一名球迷突然闖入球場，並向基亞利殊揮拳，該名維拉隊長隨即倒地，幸無大礙，而球場保安亦馬上制服該球迷。該名施襲球迷是伯明翰擁躉，在事後隨即被捕。伯明翰的法院判該球迷入獄14星期及罰款，在10年間禁止入場觀看任何英國的足球賽事。該名球迷在施襲時並未有受酒精影響，法官指這是十分愚蠢的行為。

一名伯明翰球迷突然闖入球場，向基亞利殊揮拳。（路透社）

該名27歲的伯明翰球迷，事後即時被拘捕。（路透社）

基亞利殊受襲後，幸好未有影響他在場上繼續作賽，更在其後時間攻入致勝一球，助球隊作客報捷。不過，該名23歲的球員表示，幸好施襲球迷未帶有利器，否則後果不堪設想。

Jack Grealish punched from behind by Birmingham City pitch invader! WTF is wrong with people. #avfc #bcfc pic.twitter.com/VAJmVKJEzV — Mr Louis Treasure (@treasure_louis) March 10, 2019

基亞利殊事後表示，一旦球迷帶有武器，後果將不堪設想。（路透社）

另外，伯明翰會方就事件予以譴責，並向維拉及基亞利殊致歉，而該名肇事球迷亦被伯明翰終生禁止入場觀看主場及作客的賽事。

英格蘭足總亦促請伯明翰重新檢視球場的保安問題，而伯明翰方面表示立即進行審視，以免類似事件再度發生。

基亞利殊受襲後倒地，場面一切混亂。（路透社）