【英聯賽盃】基亞利殊與19年夢想僅一步之遙　今夏留憾離維拉？

阿士東維拉在英格蘭聯賽盃決賽，與錦標擦身而過，以1：2不敵曼城，無緣打破24年的錦標荒。 同樣24歲的維拉隊長基亞利殊，在失落錦標後極之失望。今季以突出的表現得到不少大球會的青睞，未能帶領球隊奪冠，基亞利殊會否留憾離開母會？

曼城由阿古路及洛迪斯卡簡迪各建一功，領先維拉兩球，雖然及後維拉由薩馬達（Mbwana Samatta）頭槌追成1：2，維拉中堅安祖斯（Bjorn Engels）完場接應角球頭槌中柱彈出，結果以1：2飲恨，球會史上第4次在聯賽盃屈居亞軍，亦未能打破24年的錦標荒，維拉對上一項捧走的同樣是聯賽盃。

曼城以2：1力克阿士東維拉，連續三年稱霸聯賽盃。（路透社）

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與錦標擦身而過，維拉隊長兼主力基亞利殊在哨子聲響起後，傷心地倒在草地上，雙目流露淡淡的哀傷，對該名維拉靈魂人物打擊甚大，及後由主帥甸恩史密夫﹑助教泰利及不少曼城球員亦上前安慰。

由6歲起加入維拉青年軍，至今19年時間，期間僅一季外借至諾士郡（Notts County），為維拉高舉錦標就是他的夢想，可惜如今僅差一步，未竟全功。

基亞利殊在失落錦標，難掩失望地坐在草地上。（路透社）

基亞利殊失落錦標後極其失望（按圖放大）

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基亞利殊雖難掩失望，但為球隊今仗的出色表現而自豪，「我對落敗感到相當絕望，但我們在今仗與全歐洲數一數二的球隊周旋至最後，球隊並未有明顯下風，我們可以為自己的表現感驕傲，如今亦可將注意力全放在聯賽護級上。」

維拉現時以25分暫列聯賽「尾二」，與15位的白禮頓僅差3分，在餘下賽程仍要面對利物浦﹑車路士等前列球隊。

基亞利殊是維拉的主力及隊長，他在今仗努力製造機會，威脅曼城防線。（路透社）

基亞利殊在賽後如此失落，未知是否知道自己即將離隊有關。該名24歲的英格蘭翼鋒絕對是今季其中一名「彈起」的球員，維拉主帥甸恩史密夫當然希望留住該名球隊隊長，但他坦言基亞利殊希望追逐更大的目標，「他（基亞利殊）希望效力一家有力爭標的球隊，但維拉需要把他留下來，起碼在來季必須留在英超，否則難以勸服他留隊，而基亞利殊的去向將在未來3個月決定。」

基亞利殊失落聯賽盃，錯過為母會高舉錦標的黃金機會，未知會否成為他在維拉生涯的一大遺憾？

基亞利殊絕對是維拉的靈魂人物，如今與錦標擦身而過，或成他在維拉生涯的一大遺憾。（資料圖片／Getty Images）

基亞利殊當年曾代表維拉來港出戰7人賽，與歐陽耀冲同場較量。（資料圖片／Getty Images）

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