立法會選舉│陳偉豪夥球迷組織遞交聯署　望足總增加透明度

立法會帳委會周五（5日）就審計署報告中提及的足總管治問題第二度召開公開聆訊，擬參選來屆立法會功能界別的前港足隊長陳偉豪，今早聯同本地球迷組織「撐場大聯盟」到場遞交公眾聯署。

足總上月被審計署揭露管治問題，本地球迷組織「撐場大聯盟」上周四（5月25日）於網上發起公眾聯署，要求足總改革。大聯盟發言人陳智聰今早聯同前港足隊長陳偉豪，以及灣仔區區議員李永財向立法會帳委會主席石禮謙遞交聯署。

陳偉豪擬選立法會 細數走上政壇的頂尖運動員

港足前隊長陳偉豪擬選功能組別 稱不會與政黨有關

大聯盟發言人陳智聰（右一）今早聯同前港足隊長陳偉豪（左一），以及灣仔區區議員李永財（左二）向立法會帳委會主席石禮謙（右二）與副主席梁繼昌遞交聯署。（袁志浩攝）

撐場大聯盟：冀加入持分者聲音

大聯盟在聯署中提出3項建議，包括足總董事會盡快加入球員董事、教練或領隊董事及球迷董事；制定董事最低會議出席率標準不低於80%；並由球員、教練、領隊、學者、球迷及體育關注團體組成足球發展諮詢委員會，定時向董事會提供意見。陳智聰稱共收集逾1,300球迷聯署，希望民政局與足總能認真對待持分者意見，「球迷們的意見都很溫和，希望足總能重新思考管治問題，在董事會內加入球迷及各界聲音。」

撐場大聯盟建議足總就管治問題改革。（袁志浩攝）

陳偉豪望足總增透明度

正考慮出選2020年立法會功能界別「體育、演藝、文化及出版界」的陳偉豪，今早亦有現身參與遞交聯署行動，並旁聽有關討論足總問題的公開聆訊。他表示希望足總董事會能增加透明度，「近期足總被揭露許多問題，作為行內人並不意外。事件證明足總高層溝通混亂，希望他們能藉此機會提高透明度，因為很多疑慮是源自公眾的不了解，若可清楚交代事情，相信即使有錯，大家也會明白。」

前港隊隊長陳偉豪或參選立法會功能界別「體育、演藝、文化及出版界」，若參選他希望為體育界出一分力。（資料圖片）

被動參選 以運動員心態面對

陳偉豪透露，自己在參選問題上算是被動，會主動收集「體演文出」界別內的意見，才決定是否出選。「若多人支持，相信成數會高一些。考慮參選也不是衝動，有信心才會提出來。本身我屬於體育界，希望為此界別多做點事，但球圈只是『體演文出』的一小部份，仍需要其他界別的人士幫助。」

有指現任港協暨奧委會副會長霍啟剛亦有意參選「體演文出」，陳偉豪指會以運動員心態面對，「教練團放我上場，我便盡力踢。對手是誰也沒有所謂，反而是看看對手如何看待我吧。」

退役後從政的運動員多不勝數（按圖放大）：