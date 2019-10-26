【菁英盃】陳偉豪後備上陣　飛馬挫流浪　文迪斯連轟兩世界波

菁英盃周六（26日）於小西灣運動場上演「雙料娛樂」，頭場香港飛馬憑文迪斯兩個世界波反勝標準流浪，慶祝37歲中堅陳偉豪「復出」。

飛馬上半場38分鐘先失守，歐陽耀冲禁區內起腳，皮球省中雷文迪手部，球證吳超覺直指12碼點。流浪由歐陽耀冲操刀，射中路輕鬆破網領先1：0。戰至上半場補時階段，飛馬文迪斯右路崎角位以左腳妙射，皮球以內彎飛向遠柱死角，飛馬憑此世界波追成1：1完半場。

飛馬新外援文迪斯今場「複製」兩球世界波，助球隊反勝。（袁志浩攝）

流浪換邊後6分鐘踢少一人，斯薩因攔截對方球員而兩黃一紅被逐。飛馬在人數佔優下，58分鐘由文迪斯於右路同一位置「照辦煮碗」，再令流浪門將蘇志偉「投降」，助飛馬反超前。飛馬在62分鐘由陳偉豪入替嚴啟華，是這名37歲前港隊隊長去季效力夢想FC後，相隔近半年再亮相職業舞台。最終飛馬守住勝果，以2：1擊敗流浪。至於另一場分組賽，富力R&F則跟佳聯元朗踢成2：2平手。

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陳偉豪於62分鐘後備登場。（袁志浩攝）

望重拾比賽狀態 鬼馬本色不變

自從去季完結後夢想因財政問題自降甲組，有傳陳偉豪已決意離開職業球壇，轉戰業餘性質的甲組聯賽，惟最終這名中堅投效飛馬，擔任助教兼球員。不過陳偉豪季初因對大埔時疑向敵軍球員潑水而被罰停賽，直至今日的菁英盃分組賽終可披甲上陣，在港超舞台上「復出」。

賽後他打趣指自己能「冇穿冇爛」地步出球場，已感到相當滿意，「今場志在讓身體動一動，剛剛球隊又有守衛受傷，為聯賽做足準備下，需要重拾比賽狀態」。「豪哥」再延續他的搞笑本色，「菁英盃戰果非最重要，要讓年輕球員汲取經驗，我便是要拿經驗的那一群」。

「豪哥」於球圈人緣廣，賽後跟尾場的富力球員梁諾恆「傾兩句」。（袁志浩攝）

「以經驗助陣中年青球員」

雖然踢了將近40分鐘，惟由於流浪少踢一人，陳偉豪坦言今場比賽感覺一般，「這場賽事不可作準，因節奏不是太快，可以比預備組還慢。不過希望年輕球員知道，港超速度要比平日練習時高」。飛馬3日後再於菁英盃迎戰理文，「豪哥」指自己或再有機會上陣，他鬼馬地指：「我跟Peter仔（飛馬主教練文彼得）說便可以了，想踢先就踢先，到60分鐘換人就換人。」

他隨即認真地補充，最重要是盡快尋回比賽狀態，隨時為球隊候命，並協助隊中的年輕球員，「現在當然不是靠我的能力，陣內超過一半球員欠缺足夠比賽經驗，不太懂踢組織性足球，希望自己在這方面能出一分力」。

15號球衣是豪哥的標記，球迷們今季又有機會在港超舞台看見他的身影。（袁志浩攝）