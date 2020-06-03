立法會選舉｜陳偉豪擬戰體演界　梁芷珊讚熟體育：需其他板塊支持

立法會選舉9月舉行，民主派強攻的六大功能界別，其中體育、演藝、文化及出版界一直未有明確人選，最新傳出香港足球代表隊前隊長陳偉豪有意參選。他接受查詢時稱，體育界發展多年來沒明顯改善，其運動員身份或較適合去推動，但表明不會與政黨拉上關係。 港超球隊香港飛馬前主席、才女梁芷珊表示，曾與陳偉豪討論是否參選，認為對方足球員出身，對體育界相當熟悉，但「體演文出界」議席是「怪獸」，要爭取其餘三個界別支持有望當選，她會協助陳偉豪與各界別聯繫。

陳偉豪曾任多年港足隊長，2017年退出代表隊，獲隊友及球迷歡送。（資料圖片）

曾參加反修例遊行

現年38歲的陳偉豪在本地球壇打滾20年，曾效力南華、流浪、夢想FC等球會，他今季轉投香港飛馬，惟受疫情影響，港超聯至8月始復賽，他自4月起與飛馬解約。他曾為港隊披甲64次，擔任隊長多年，有「香港隊長」之稱。

陳偉豪過去少有涉足政治，但近年多次就社會議題發聲，例如去年曾參加「6.16」反修例遊行，當時他批評政府漠視民意，形容政府多個部門連日回應「媲美西班牙國家隊」，「不斷傳球，大難臨頭各自飛」。陳偉豪近日多次在網上開直播，與球迷互動。

前香港足總董事梁芷珊。（資料圖片）

涉獵不同板塊 梁芷珊無意參選

曾與陳偉豪共事的前足總董事梁芷珊接受《香港01》查詢時表示，陳偉豪在球圈多年，熟悉體育界發展，參選有一定優勢，但她形容「體演文出界」是「四不像」、「怪獸」，將不相關的界別聯繫起來，要爭取4個不同界別的支持並非容易，是否參選要視乎其決心和意志。

梁芷珊指，「體演文出界」議席由霍家及現任議員馬逢國壟斷多年，但體育發展以至創作自由近年有所減退，認為是時候有新人參選。她指陳偉豪正聯絡不同界別聽取意見，目前未討論其政治定位屬哪一陣營，亦未有最終參選決定。

有「才女」之稱的梁芷珊搞波多年，身兼填詞人、市場推廣等工作，在「體演文出界」不同板塊均有涉足，但梁芷珊表明無意參選，指過去曾任幾年足總董事，經驗痛苦，自己較適合在體制外給意見。