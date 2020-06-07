【UFC】麥佳格四年內第三度「退役」　盤點瘋狂格鬥家的爭議事件

綜合格鬥（MMA）巨星麥佳格（Conor McGregor）今年1月才強勢回歸，在UFC 246僅花40秒就擊倒「牛仔」舒龍（Donald "Cowboy" Cerrone），卻在今日（7日）突然宣告退役。 今次已是這名愛爾蘭格鬥家4年內第3度退役，就如《狼來了》的故事般，無論對手、評述、網民，都不再相信他。

麥佳格今日突然在其twitter出文道：「各位，我已決定退役了。謝謝大家給了我那麼多精彩的回憶！這段旅程實在奇妙！」並附上一幀自己與母親Margaret的照片，「這是我在奪得世界冠軍頭銜後，我跟我媽媽的合照！」

麥佳格曾在2016首度宣布退役、在2018年復出；其後在2019年3月再次宣告退役，及後又在今年1月復出，擊敗舒龍，今次是他第3度宣布退役。

麥佳格今年初復出，擊敗舒龍。（Getty Images）

圈內無人相信

作為其中一位最能製造話題、最富爭議的MMA選手，相信麥佳格的人並不多，同為UFC輕量級選手的Justin Gaethje第一時間回應道：「幸好長者們仍然（因疫情）留在家中。這傢伙又喝醉了。#滾蛋吧」

MMA評述員Joe Rogan亦直言：「我一秒都不會相信的。麥佳格只想引誘大家談論他，畢竟這比一場精彩的賽事更能引人談論。」就連職業摔角手「颶風」Shane Helms亦加入恥笑行列：「不要再戲弄了我了！」又稱收到傳奇摔角手Terry Funk的短訊，「說他實在退役退得太多了」。

麥佳格過去一直是非多多，超速駕駛已屬小事，他近年在場外惹上的麻煩或較他的成績更矚目：