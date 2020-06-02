【美國示威】UFC冠軍參與紐西蘭聲援集會　親身分享黑人歧視經歷

非裔美國人George Floyd早前被白人警員濫暴所殺，事件繼續發酵，美國多處出現示威外，武術界人士亦紛紛發聲，向種族歧視說不。 UFC 中量級冠軍Israel Adesanya 在紐西蘭奧克蘭的聲援集會中發言：「我們需要你發聲。我已厭倦看到人們被殺，因為我在他們身上看到了自己。」並分享自己因膚色而遭受歧視的經歷。

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雖然UFC 中量級冠軍Isreal Adesanya 身處美國千里之外的新西蘭，但上星期非裔美國人George Floyd 的離世卻為他帶來極深的感受。

George Floyd在上周二（26日）於美國的明尼阿波利斯（Minneapolis）被捕，一名白人警員在他沒有反抗下以膝頭跪在他的頸上近10分鐘，而George Floyd慢慢失去意識致死。George Floyd事件在美國引起激烈的反響，各地亦有示威者上街，控訴白人警員再度濫殺黑人，示威亦愈演愈烈。

新西蘭團體在星期一（1日）於美國駐奧克蘭大使館外舉行了「Black Lives Matter」集會，要求為Floyd 伸張正義。當時Adesanya 就事件發表講話，親身分享個人感受及自己作為黑人而被歧視的經歷。

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在過去的兩個星期裡，我一直很生氣。我很生氣。你們當中有多少人走進商店，不得不把手放在背後，以免他們認為您在偷東西？你們當中有多少人走在街上，不得不掛上微笑，並設法讓看到你已經害怕的人，讓他們感到舒服？ UFC 中量級冠軍 Isreal Adesanya

Adesanya 生於尼日利亞，但在新西蘭定居。他描述了自己在目前居住地乘坐電梯的經歷，以及他的外貌如何使白人居民感到恐懼。

他說：「我已經三次坐電梯時遇到種族歧視，白人在見到我時會害怕得跳起來，然後我得對他們微笑。所以我現在得呆在一邊，讓他們走過去，這樣他們見到我時才不會害怕。」

為什麼？因為我是黑人。只是因為我是黑人。我根本別無選擇。但如果我可以選擇的話，我仍然會選黑人。 UFC 中量級冠軍 Isreal Adesanya

不同團體在新西蘭發起四個不同集會以作抗議，其中包括數以千計人從奧克蘭的奧特阿廣場遊行到美國大使館，示威者屈膝默哀片刻以紀念逝去的Floyd。

Adesanya說：「我們已經討論了很長時間，我們已經遊行了很長時間，但是現在不關我們的事了。（我們）要向所有白人、這裡所有不同種族的人疾呼。因為我們需要你，我們需要你發聲，我們需要你來說些什麼。我厭倦看到那些面孔被殺死，因為我在他們身上看到自己。這令人心碎。我很生氣。」

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