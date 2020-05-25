【UFC】McGregor 排列史上最佳拳手　Jon Jones嘲諷他未曾衛冕

對於「GOAT (史上最佳)」，不同人大概有不同的說法，而最近McGregor也給出了自己的排名，有趣的是他自己居然不是排名第一? 而當然，他的排名亦即時引起了很多拳手的不滿......

Conor McGregor 的史上最佳排名

近日McGregor在社交媒體中排出了自己的「GOAT (Greatest of all time)(史上最佳)」排名：

關於史上最佳。大量終結，橫跨兩個量級，成為了一個級別的冠軍，Anderson Silva 是MMA第一的史上最佳。 Conor McGregor

我有大量終結，橫跨三個級別，成為兩個量級的冠軍。我是第二名，如果不是並列第一的話。但我仍在打，可以肯定到我退休時一定是第一名，容易。 Conor McGregor

GSP(Georges St-Pierre)排在第三位。少點終結，但是成為兩個量級的冠軍。但他落後很多呀。原因在於他在170量級時受太多的傷，以及那有問題的判定勝。也再沒打170量級的後來者。避開了不打Anderson Silva。會打185量級只因為那時的選手只有一只眼。打得太過小心 Conor McGregor

有問題的判定指的應該是以分歧判定贏了 Johny Hendricks。2013年時Johny Hendricks 因為反架所以「中和」了GSP的刺拳，同時有很好的摔跤能力，令GSP兩個強項都未能完全發揮。雖然那一戰GSP贏了分歧判定，但很多人都認為Johny Hendricks其實贏出了比賽。

說他「避開了不打Anderson Silva」過去有傳二人會打一場超級賽；「一只眼的選手」指的是Michael Bisping，他在上年公開說自己有一只眼其實是假眼，引起嘩然。

而關於第四名，他就提起了話題十足的Jon Jones：

Jon Jones第4。或者並列第三。比GSP有更多的終結，而且還在打，但只成了一個量級的冠軍。原因在於多個乏善可陳的判定表現+有問題的判定勝。嘗試進入重量級時太小心了，或是想避開其他冠軍挑戰者 Conor McGregor

我還未計禁藥問題，但如果計這個，以及仍在比賽的話，我就是第一名「史上最佳」了。雖然禁藥可恥，但我已打贏過幾個吃禁藥的人。真正的「史上最佳」就是這樣。 Conor McGregor

說清楚為何Anderson Silva是第一。很多具風格的KO，前踢、下向上的肘擊、泰式纏抱再用膝打碎對方面骨。很多令人震驚的KO。我跟Anderson打出了最多/最重要的MMA終結! 而我只是剛開始熱身 Conor McGregor

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Jon Jones 與Khabib 反擊

Jon Jones 對於自己被排到第四名，好像十分不悅，他回覆道：

兩個字：衛冕。不如你先試試這個吧小夥子。我不會爭論誰是史上最佳，我會讓粉絲自己決定 Jon Jones

更貼出UFC中打冠軍賽次數最多的選手的排序，再問「你在那兒啊史上最佳?」：

（https://twitter.com/JonnyBones/status/1264358796886855680/photo/1）

而Khabib 也有加入戰團：

你在145磅量級試過拍蓆投降，你在155磅量級試過拍蓆投降，你在170磅量級試過拍蓆投降，你從未在UFC或Cage Warriors中衛冕腰帶，你放棄的次數比GSP，Anderson Silva及Jon Jones加起來還要多。你的史上最佳拳手是「推特歷史上最佳拳手」。 Khabib

在未得知下場比賽對手是誰之下，McGregor 最近新聞還是不少，不論是嘴炮轟炸整個量級，還是向「仇敵」Khabib爸爸送上慰問，都讓這位話題人物繼續處於當眼位置。

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