【體操】湯馬斯全旋始創人逝世　美國男子體操世界冠軍第一人

美國一代體操名將湯馬斯（Kurt Thomas）日前因病離世，享年64歲。這名體操好手一生戰績彪炳，更是美國首名男子世界冠軍。 湯馬斯雖未於奧運再創傳奇，但留下一招「湯馬斯全旋」足以留芳百世。

湯馬斯家族周日發布其死訊，指這位一代名將早前腦幹基底動脈撕裂引致中風，最終周五去世。

他的妻子公布消息時表示：「我失去了我的宇宙、我的摯友及過去這24年的靈魂伴侶。Kurt用盡精力過這精彩一生，我以身為他妻子為榮。」

湯馬斯於70年代末期一鳴驚人。（Getty Images）

美國首位男子體操世界冠軍

湯馬斯1978年在法國體操世界錦標賽自由體操項目奪得一面金牌，成為美國首名男子體操世界冠軍。

他翌年於德州舉行的世錦賽大豐收，除了成功衛冕自由體操外，單槓亦奪得金牌，又在個人全能、鞍馬及雙槓得到銀牌。

湯馬斯一生戰績彪炳，惜從未奪得奧運金牌。（Getty Images）

「不需奧運金牌證明自己」

湯馬斯曾於1976年參加蒙特利爾奧運，但因傷患關係而表現不佳，1980年被視為奪金大熱門之時，又因為美國杯葛莫斯科奧運，失去了爭奪金牌的機會。由於當年奧委會嚴格規定只准業餘運動員參賽，令他推掉大量利益豐厚的贊助合約，到1984洛杉磯奧運時，他決定不參加。

8年之後，1992年奧運會終於容許職業運動員參賽，已屆36歲「高齡」的他曾嘗試重返體操賽場。湯馬斯順利入圍美國體操隊遴選賽，可惜最後未能取得再次出戰奧運的資格。

湯馬斯在一次訪問中表示，沒有因為未在奧運奪得金牌而失望：「在我心目中，我知道自己是當時最強的體操選手，不需要得到金牌證明自己。」

湯馬斯未因無緣奧運金牌失望。（Getty Images）

湯馬斯全旋成為湯馬斯對體育界的最大遺產。（Getty Images）

一招「湯馬斯全旋」留芳百世

除了令到美國男子體操於國際賽有重大突破，他亦是一個創新者。「湯馬斯全旋」納入鞍馬、自由體操的計分規則，「湯馬斯翻騰」因為太危險，在數次意外之後被禁止使用，其中較著名的意外為1980年蘇聯選手穆希娜（Elena Mukhina），在莫斯科奧運行前兩周練習遇上意外導致四肢癱瘓。

「湯馬斯全旋」是男子體操項目最常見的高難度動作之一，他退役多年後的今天，鞍馬和自由體操項目基本上必然會用上這顯示力量的一招。

湯馬斯離世消息震驚全球體操界，羅馬尼亞名將歌蔓妮芝於Twitter撰文說：「整個體操界對湯馬斯的離世感到震驚及傷心欲絕，在此向他的家人致意。」

湯馬斯揚威1979世錦賽片段：

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