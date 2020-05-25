新冠肺炎｜長期在家常感鬱悶？中醫師教做體操疏肝解鬱增強免疫力

長期困在家人，很容易感到抑鬱，無論如何都要有少量運動，放鬆繃緊情緒。香港中華基督教青年會（YMCA）與註冊中醫師楊明霞合作，拍攝短片教大家三款可以提升免疫力、血氣循環以及疏肝解鬱嘅運動，大家不妨邊看邊做。

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楊醫師表示，留在家太久，通常情緒會有少許鬱悶，不懂處理會導致情緒低落，如有這情況，不妨做疏肝解鬱的動作，就是雙手平放在胸前，雙手分別向後及向上拉，每日做30組，因為動作本身可以疏通肝經、三焦經和膽經，多做這組動作有疏肝解鬱的作用。

另外，還有動作可以養腎氣，腰常搖，即是常轉腰可以補腎氣，首先將雙腳與肩膊同闊度站立，然後雙手微曲好像拿住氣球般，向下將氣球放下，然後將氣球畫大圓圈，由上而下，再反方向轉動，畫一個大圓圈，這樣為之一組，大概做30組，可以透過轉腰來養腎氣。中醫認為腎是五臟六腑的大哥，如果腎氣強可以幫助到我們的免疫力。

穴位足三里大概在膝蓋對落3吋的位置，沿着經絡拍打有助強身健體提升免疫力。（YMCA影片截圖）

第三個動作就是空中踩單車，我們平時留在家，長時間坐得太久，或在家中辦公時經常對着電腦，容易水腫及氣血回流不佳，所以空中踩單車的動作，可以幫助我們刺激腳部的穴位和經絡，當中包括我們的肝經、脾經、胃經、膀胱經及膽經。

方法十分簡單，首先是躺在地上舒適位置，雙手可以放在身旁兩側，或者是放在腹部位置，幫助我們調息，吸氣時脹腹，呼氣時縮腹，腳部向上踏，像我們平時踩單車，開始時稍慢一點，令到腳部伸展向空中，好像踢腿那樣。

楊醫師又指，如果想動作快些也可以的，但首先要由慢到快，這樣效果會更好，記得要保持呼吸，其實能夠慢慢做對整體氣血運行會更好，每隻腳大概踏100次，過程中會感覺身體開始和暖，完成動作後，將腳底平放在地面，然後再深吸氣、深呼氣，有時拍打自己旁邊的經絡和關節，關節位置有很多經絡氣血運行，是一個主要樞紐，如果是長者，最好從側身撐起來免受傷，千萬別彈起來。另外，坐起來後在大腿及髖關節拍打大概15至20下，然後到膝關節，幫助氣血循環。

除了平時躺下可以拍打經絡和關節外，坐着時都可拍打雙腿外側相關部位，平時拍打風市位置等膽經運行的地方和全世界最有名的穴位足三里，即大概在膝蓋對落3吋的位置，這樣可以提高免疫力，沿着經絡拍打有助強身健體。

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