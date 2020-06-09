【英超Fantasy】「領隊」們齊齊埋位　死線前無限次免費調動

英超復賽在即，全球球迷引頸以待，英超Fantasy同時隨之而重開。在復賽前特意作出數個調整，當中包括在復賽前可作無限次調動，讓「領隊」們排出心儀陣容，再力戰其他對手。

英超即將在下周四凌晨（18日）重燃戰火，復賽首日將以曼城大戰阿仙奴「打頭陣」，上演餘下的92場聯賽。

英超復賽第29輪焦點直播：曼城對阿仙奴（01美術製圖）

英超第29及30輪直播賽程（按圖放大）：

+ 5 + 4 + 3

英超重開，英超官方遊戲《英超Fantasy》同時重開，一眾「領隊」們亦需要再度為調動而煩惱。英超Fantasy在重開球季前，特意作出數個調整，讓玩家們可以再度投入遊戲。

在遊戲中，原有的3條功能卡「Bench Boost」﹑「Triple Captain」及「Free Hit」由復賽起便可使用。每個玩家在上﹑下半季可各用一次「Wildcard」，最多可作出全隊的調動。如今因新冠肺炎停擺近3個月，相信不少玩家的陣容已「不合時宜」，所以在英超正式復賽前，在香港時間本月18日的凌晨0時死線前，各個玩家可以無限次作出調動，而不需要使用任何功能卡，排出個人的心儀陣容。

事關新冠肺炎的影響下，英超當然需要重新安排賽程，而遊戲亦稍為改變賽周的計分方法，正如第29輪的兩場補賽將列入第30輪，如該輪賽事多過10場的話，將以「+」標示，例如「GW30+」。

除了高普等一眾領隊外，英超Fantasy的「領隊」們亦需要準備作出調動。（資料圖片／Getty Images）

曼聯積極準備球季重開：