【足球轉會】曼聯移情別戀放棄辛祖　求購神童惟巴塞拒放人

在轉會市場與曼聯扯上關係的球員不計其數，現效力多蒙特的查頓辛祖更盛傳是「紅魔鬼」的頭號目標。但西班牙傳媒稱曼聯已轉移目標，對巴塞隆拿的17歲「神童」安素法迪甚感興趣。

在蘇斯克查上任曼聯主帥後，曼聯在轉會市場絕不手軟，不介意以高價引入球員，所以不少球員與曼聯牽上關係。在曼聯的「購物清單」中，多次傳出有意羅致效力多蒙特的查頓辛祖及阿士東維拉隊長基亞利殊。

近日新聞人物查頓辛祖，據聞曼聯已「移情別戀」。（資料圖片／Getty Images）

雖然多間傳媒表示曼聯正在「查頓辛祖爭奪戰」中領先，但曼聯看來有意放棄求購該名英格蘭國腳，並將注意力轉向巴塞新星身上。西班牙的《每日體育報》透露曼聯希望以8900萬英鎊羅致「巴塞神童」安素法迪，但巴塞認為報價太低；據聞法迪需要1.5億英鎊才可啟動其買斷條款。

巴塞神童或成肺炎疫情犧牲品 隨時被交易至祖雲達斯

西媒盛傳曼聯開出8900萬英鎊的轉會費，但巴塞認為出手太低。（資料圖片／Getty Images）

年僅17歲的安素法迪效力巴塞屢破紀錄，現時擁有西甲及歐聯最年輕入球球員的紀錄。據悉巴塞有意將法迪外借，但他卻對球隊安排感到失望，因他希望在陣中得到更多上陣機會。

意大利傳媒《Tuttosport》早前透露，巴塞有意以安素法迪為交易籌碼，成為簽入祖雲達斯中場比真歷的交易一部份。

巴塞今夏的七人清貨名單：

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