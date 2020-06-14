【行山】5星難度路線有幾難行？　每人心中都有一把尺

很多介紹行山路線的網頁和應用程式，都習慣概括地以「幾多星」來表達路線的難度。你又有沒有想過，那幾粒星星背後，到底代表着什麼呢？ 文：攀山者聯盟

筆者有好幾次想約朋友行山，說明了日期時間地點後，朋友就問：「你這條路線，難度幾多星？」

同樣的長度、同樣的海拔爬升高度，但走的嶇山路上山，就比行石屎路困難得多了。圖為吊手岩。（由作者提供）

你有試過被人問這個問題嗎？如果你是我，你會怎樣回答？你又有沒有試過向你的領隊問這個問題？那如果領隊答你：「難度有4星。」你又會怎樣反應？

在你思考這些問題的同時，讓我們看看一個很有趣的現象——原來只要參考的指標不同，即使是同一條路線，難度評級也可以差天共地。

與其問人幾多「星」，不如問以下問題更實際：

+ 4 + 3 + 2

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上大帽山有各種方法，行平坦的大馬路上山，比行崎嶇的山路容易得多。（由作者提供）

世界各地「官方」路線難度評級大不同

對於登山者來說，「這條路線有多難行」是一條十分重要的問題。

很多時候，登山不是一種講求盲衝直撞的挑戰；登山的過程，是由一個接一個有意識的決定去組成的。而有組織的登山者，會根據路徑的要求及自身的能力，去為自己訂立合適的挑戰。所以在選擇路線之前，就需要預先知道路線的難度了。

這個情況不限於香港，在世界各地——近至台灣，遠至美國、瑞士；由簡單的晨運小徑，到困難的雪山攀爬——不同的地方，都有不同的方法，去告訴登山者某條登山路線有多難行，協助登山者作出「行vs不行」這個決定。

船灣淡水湖郊遊徑，環湖大部分路段沒有遮蔭，曝曬時間長，也可以造成致命危機。（由作者提供）

但是，不同的地域，就會有不同的地形、氣候、管理制度等等；即使在同一個地區，不同的登山團體也會有不同攀爬程度的成員，這些成員看重的登山元素也會不同。

因此，不同的地方、不同的團體，在制定自己的登山路線難度評級時，都會有不同的參考標準；以致在某個評級制度下的「一星」路線，有可能已經是另一個制度下的「五星」路線了。以下舉兩個難度評級的例子，讓大家參考一下。

（例子一）香港漁農自然護理署《郊野樂行》的難度評級：

難度評級：1星｜定義：短於4公里，需時1小時以內，海拔高度改變少於100米，平坦易行。 難度評級：2星｜定義：4-8公里，需時1-2小時，海拔高度改變100-200米，有少量梯級。 難度評級：3星｜定義：8-12公里，需時2-3小時，海拔高度改變201-350米，比較多梯級。 難度評級：4星｜定義：12-15公里，需時3-5小時，海拔高度改變351-500米，頗多梯級。 難度評級：5星｜定義：15公里以上，需時5小時以上，海拔高度改變多於500米，多級難行。

（例子二）美國優勝美地點數係統（Yosemite Decimal System）難度評級：

難度評級：第1類｜定義：在一個平坦的地面行走，受傷機會低，下墮的話很少會致命。 難度評級：第2類｜定義：在陡峭的登山徑往上走。 難度評級：第3類｜定義：地形更陡峭，需要用手輔助攀登，受重傷的機會增加，但下墮的話不一定致命。 難度評級：第4類｜定義：簡單的攀岩地形，部分特別陡峭的路段建議用繩索做保護；如果在沒有繩索的情況下下墮，很可能會致命。 難度評級：第5類｜定義：真正的攀岩，山形接近垂直或完全垂直，需要有攀岩的技巧才能前進，以及需要用繩索和攀岩器材來確保安全。如果在沒有繩索的情況下下墮，會導致重傷或死亡。

有沒有發現，以上兩套系統，雖然都是分5級，但每個級數所代表的難度卻有很大差異？

船灣淡水湖郊遊徑，環船灣淡水湖兜一圈，全長15.5公里，在《郊野樂行》屬於5星路線。（由作者提供）

汝之五星難度，吾之兩星難度

以香港的船灣淡水湖郊遊徑（也就是行山人士所謂的「環湖」路線）為例——這條郊遊徑全長15.5公里，路況都是不斷上上落落的碎砂石路，而且全程曝曬，沒有遮蔭。

由於漁護署《郊野樂行》網頁是介紹郊遊徑的，而這些郊遊徑全部都沒有特別需要攀爬的路段，所以評級的時候焦點放了在對登山者的體能要求這個項目上；因此，船灣淡水湖這條郊遊徑，在《郊野樂行》中就得到了「5星」難度的評價了。

不過，美國的優勝美地系統，還包括了各種需要攀爬垂直懸崖的路線，所以焦點會放在登山者的攀爬技巧和失足會否致命這兩個項目上；而在美國的系統，船灣郊遊徑的難度最多只能算是「第二類」。

有些路線，下墮有機會致命，所以會用繩索做保護。（由作者提供）

難度定義人人不同

在這裡要表達的是，只要制定係統的人考慮的因素不同，即使是同一條路線，也會得到迥然不同的評級。同樣道理，香港坊間有這麼多行山網頁和應用程式，我們能否確保網頁A所謂的「1星路線」，難度跟應用程式B描述的「1星路線」完全一樣？

如果我們習慣只看某條路線幾多星，就貿然上山，可能到山上時才發現路線的難度跟自己的期望有很大出入，輕則需要撤退，嚴重的話還可能會被困要報警呢！

夏天行山必備12件小物（按圖放大）：

+ 8 + 7 + 6

避免問人難度幾多星

回到文章一開始的情景：如果有人問領隊「你這條路線有幾多星」，作為領隊，可以怎樣回答會比較理想？與其從領隊的角度出發去考慮怎樣回答這個問題，我們不如先從發問者的角度出發，想一下：他為什麼問這個問題？當你問人一條路線有多難，其實是想得到些什麼資訊？又有沒有更好的問法呢？

如果你是發問者，與其問「這條路線有幾多星」，下次不妨試試問你的領隊以下問題：

1. 這條路線有多長？

2. 路線海拔提升和下降各多少？

圍著城門水塘走平路繞一個圈的長度是8公里，上落一轉大帽山山頂的長度也是8公里，但兩條路線在海拔差距和難度上的相差可大了！

3. 行程預計需時多久？

走石屎路上一次大帽山，跟走碎砂石路上一次吊手岩和大金鐘，距離和海拔提升都差不多，但路況不同，所需時間可能也會有很大的分別。

4. 路線多不多隱秘的小徑和密林？

有時候即使是很平緩的小徑，如果被密密麻麻的植被覆蓋，也可以走得很吃力的；更有可能導致迷路。

5. 路上遮蔽處多不多？

這包括了涼亭、沿途樹蔭等等。尤其在夏天，長期曝曬也可以造成致命的意外。

大嶼山的狗牙嶺，險峻陡峭，是不少行山人士心目中的困難路線。（由作者提供）

6. 路線上的地形是否複雜？需不需要用手輔助攀爬？多不多陡峭的砂石路？

7. 在某些地方失足的話，會不會受重傷或致命？

蚺蛇尖和狗牙嶺，在香港很多行山人士心目中都算是最難的路線，但在其中一條上某些位置失足的話，很大機會可以致命，而在另一條路線則不然。這個分別，在決定去不去行某條路線時，是需要考慮清楚的。

8. 如果發生什麼意外，或者走累了，這條路線上有沒有可以撤離的退路？

在香港，即使是郊遊徑，也有一些是沒有退路的。例如前面提過的船灣郊遊徑，整整15公里之中，基本上只有入口和出口兩個地點可以回到市區；所以你要麼把它走完，要麼就原路折返，中間基本上是沒有其他退路的。

部分行山路線會有致命風險。（由作者提供）

領隊出發前宜了解隊員行山經驗

好了，現在換個角色，假設你是領隊，而有隊員問你某條路線有幾多星，你又會怎樣回答？以下是筆者自己的習慣，給大家做個參考。首先，就上述8個項目，盡量多給發問者資訊，讓他對於路線有更深入的了解。

同時，領隊也不妨反問參加者幾句，如「你試過最長的路線行過多長途」、「你以前有行過澗嗎」、「你在香港行過覺得最難的路線是哪一條」諸如此類。這樣，除了隊員對於路線有更深的了解，你作為領隊對於隊員的能力也會有更準確的認知了。

原則：資訊越多越着數

登山，就是一個需要不斷做決定的活動。而很多時候，每次登山要做的第一個決定，就是行不行這條路。你每得到多一個資訊，你對路線的了解就愈準確，你所作的決定就愈有根據。所以，與其討論「這條路線幾多星」這種概括性的問題，下次不如試試深入一點，跟你的隊友探討一些可以為你提供更多資訊的問題？

本文作者攀山者聯盟是一間本地攀山嚮導組織，成員包括中國香港攀山及攀登總會的山藝教練，以及加拿大攀山嚮導協會的頂繩攀岩教練。

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