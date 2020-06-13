【城門水塘行山路線】探大城石澗龍泉谷　經肥佬麥出鉛礦凹落大埔

熱帶氣旋蓮花略過後，天氣變得悶熱，氣溫高達34度，熱浪迫人。周末私務小組4人行。 （行山日期：2015年7月11日）

荃灣兆和街搭小巴上城門水塘起步，經遊客中心、賞蝶園、白千層路至虎蹤徑入口，沿徑上行至第一個路不通行警告牌，走右邊先到龍泉谷一遊，原路折返回主徑，再上行至另一路不通行牌，沿牌上走。

夏天行山必備12件小物（按圖放大）：

+ 8 + 7 + 6

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按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 16 + 15 + 14

經較斜山徑到達肥佬麥小休片刻，吃點水果補充體力，再橫過肥佬麥經昔日廢村及竹林隧道至岔口，向上麥徑方向走，十多分鐘便到達鉛礦凹。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 19 + 18 + 17

休息一會轉走衛徑7段下元墩下，到達後剛巧有小巴經過，馬上跳上小巴返回大埔墟新街市吃牛腩河，約走9公里多，全程走在林蔭下，都不算太辛苦。

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+ 5 + 4 + 3

跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：

+ 4 + 3 + 2

建議放入背囊的行山裝備：

+ 14 + 13 + 12

上山前先了解行山禮儀：

+ 12 + 11 + 10

教你用「GPS遠足留蹤」服務：

+ 10 + 9 + 8

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