【鰂魚涌行山路線】炎夏行金督馳馬徑不覺辛苦　先看古蹟再賞維港

立秋到了，早晚也覺有涼意，但天氣仍是炎熱，今日氣溫達33度，「行山龍」山線繼續走林蔭山道為主，今日走金督馳馬徑，太古城集合。 （行山日期：2015年8月12日）

相約山友在太古早餐，早上9時30分於太古港鐡站B出口集合，今日出席人數12人，人齊後沿利基道，經南豐新村接康柏徑、樹木研習徑出柏架山道走一段車路，轉走金督馳馬徑。

夏天行山必備12件小物（按圖放大）：

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按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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金督馳馬徑是香港的一條郊遊路徑和街道，位於港島東區至北角的山麓，以第17任港督金文泰命名，相信是他於在任時曾經常在這條道路騎馬郊遊而得名。金督徑平順好走，可長可短，沿途經過不少山澗小溪及林蔭，炎夏走在其中亦不覺辛苦。

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+ 4 + 3 + 2

山友沿山徑走至紅香爐峰附近大休。大休後繼續沿山徑前行至岔口，轉左走衛徑1段經畢拉山電台至小馬橋，小馬橋旁山路下山接回金督徑返回柏架山道，下午2時完成，沿車路返回鰂魚涌東匯享用下午茶。

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跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：

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建議放入背囊的行山裝備：

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上山前先了解行山禮儀：

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教你用「GPS遠足留蹤」服務：

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（部分相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】