【F1】疫情下再取消3分站　日本兩大車壇盛事難逃厄運

縱然本年度一級方程式（F1）開季有期，預料在7月起舉行首8站賽事，但卻再度傳來令車迷傷心的消息。F1賽會於今日（12日）宣布，兩大標誌性的亞洲區分站，日本站及新加坡站鐵定取消，連同早前押後的阿塞拜疆站，將不會出現在今年的賽程中。

原定在今年3月澳洲墨爾本開鑼的F1新賽季，因為新冠肺炎的影響下，早前已有9個分站因而取消或延期。F1賽會早前宣布今年的新賽程，初步公布今年頭8站賽事的分站，悉數皆在歐洲地區上演，由7月起正式開季，力爭趕及上半年的進度。

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早前已宣布延後的阿塞拜疆站，最終決定取消。（資料圖片／Getty Images）

雖然F1賽會公布新賽程，但在今日卻確認再有3個分站難逃取消的命運，當中包括兩個香港車迷最為熟悉的分站日本站及新加坡站，加上早前宣布押後的阿塞拜疆站街道賽，今年合共7個分站被逼取消。

日本站在1976年首次成為F1分站之一，連辦兩年後暫停至1987年再度舉辦，並一直舉行至上年，連續33年後首度斷纜。原定同樣於10月在日本舉行的MotoGP，早前亦宣布在今年取消賽事，對日本及希望到日本觀賞賽事的香港車迷亦是一大憾事。

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保達斯是上年日本站的冠軍。（資料圖片／Getty Images）

平治試車做足防疫措施：

+ 9 + 8 + 7

F1賽程內另一個極具特色的分站，當然是新加坡站的街道夜賽，可惜今年同樣因新冠肺炎疫情而未能在濱海灣賽道上演。新加坡站在2008年首度舉辦後，一直吸引不少亞洲及澳洲的車迷。

今年賽程原有7個在亞洲及澳洲的F1分站，但現時在新加坡及日本取消後，只剩下煞科戰的阿布扎比站未受影響，而包括中國站及越南站等在季初進行的分站，早前宣布延後，但至今仍未有任何定案。

新加坡站同樣逃不過取消命運。（資料圖片／Getty Images）

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