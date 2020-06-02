【F1】2020年首8站賽程出爐　暑假全面開戰　7至8月只休兩周

F1 周二（6月2日）宣布2020年賽程修訂版本，初步推出首8站賽程，全數於歐洲內舉行，於奧地利及英國舉行連續兩站更有特別安排。

由於新冠肺炎由中國禍延全球，使得今季F1未能如期於3月開季，揭幕戰澳洲站於周五試車舉行前突然宣布取消，其後巴林、越南、中國、荷蘭、摩納哥、阿塞拜疆、加拿大、法國8站都要取消或延期，使得今季開季日期一推再推。

奧洲站在開始前取消，車迷大感失望。（Getty Images）

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F1周二推出今年賽程，奧地利站成為今年揭幕戰，於7月5日舉行，之後一周會再於Red Bull Ring舉行第2站。除了奧地利站會連續兩周舉行賽事外，英國站亦會連續兩周有賽事，適逢今年為F1 70周年紀念，更將8月14至16日的「第2戰」命名為「F1 70周年大獎賽」。

F1於7月初開季，暑假期間全面開戰。（Getty Images）

今年為F1 70周年紀念，第2場英國站更是「70周年大獎賽」。（Getty Images）

本來F1於8月都會「放暑假」，但由於希望盡量安排更多比賽，今年暑假照樣全面開戰。7月至8舉行7站賽事，每個月都會有一周休戰。F2及F3都會在這8站賽事上演。

首8站賽程： 第1站 奧地利站 7月3至5日 第2站 奧地利站 7月10至12日 第3站 匈牙利站 7月17至19日 第4站 英國站 7月31至8月2日 第5站 英國站 8月7至9日 第6站 西班牙站 8月14至16日 第7站 比利時站 8月28至30日 第8站 意大利站 9月4至6日

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