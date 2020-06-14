【德甲】拜仁距8連冠只差一步　多蒙特將帥轟球證　老帥離奇受傷

德甲第31輪，兩大領頭羊拜仁慕尼黑及多蒙特雙雙絕殺對手，其中拜仁在領先次席的多蒙特7分下，只需再贏一場即可封王。 另邊廂，早前鬥拜仁曾出現爭議手球的多蒙特，昨晚鬥杜塞爾多夫再遭手球影響，「救世主」艾寧夏蘭特（Erling Haaland）對此大感不滿。

德甲復賽後不斷「開快車」，強如拜仁慕尼黑亦顯露疲態，縱在主場出擊，面對慕遜加柏卻踢得並不輕鬆，即使27分鐘由19歲的約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）打開紀錄，但之後班捷文柏華特（Benjamin Pavard）不慎擺烏龍，令對手追平成1：1。

僵局一直到86分鐘才由哥列斯卡（Leon Goretzka）打破，柏華特將功補過，在右路落底線地波傳中，門前的哥列斯卡射遠柱入網，鎖定2：1勝局，驚險地保住在榜首的7分優勢，倘在周三凌晨作客擊敗禾夫斯堡，即可連續8季奪得德甲冠軍，亦會成為球會第30次德甲冠軍，再一次刷新紀錄。

交出助攻的班捷文柏華特（左）與哥列斯卡（右）慶祝。（Getty Images）

稍早出戰的「二哥」多蒙特，則似乎同樣受兵疲所困，在近期受傷患困擾的艾寧夏蘭特及隊長馬高列奧斯齊齊列後備之下，面對矢志護級的杜塞爾多夫，踢得甚為艱辛。

下半場，主帥法夫利調入夏蘭特希望打破僵局，這名19歲挪威前鋒不斷衝擊杜塞爾多夫防線，造就拉菲爾古里路一記左腳抽射破網。然而VAR（影像助理裁判）終裁定古里路犯手球在先，入球無效，古里路則堅持自己僅是肩膊碰到皮球，從比賽片段所見，他亦將手臂緊貼軀幹，未有明顯動作。

多蒙特及拜仁慕尼黑的比賽照片精選：

+ 5 + 4 + 3

直到補時最後一刻，文路爾艾簡治（Manuel Akanji）最後一刻吊傳入禁區，夏蘭特把握看守自己的基斯素文未有跟貼，成功跳頂入網，一球奠勝。更有趣的是，作為德甲「最年長主教練」的多蒙特主帥法夫利，在慶祝入球時不慎受傷，這已是62歲的他今季第二次因慶祝入球而受傷。

多蒙特主帥法夫利慶祝入球時受傷。（twitter）

法夫利受傷片段：

Saking senengnya Haaland cetak gol kemenangan di masa injury time, selebrasi Favre lupa usia sampai encok.



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儘管頂入個人加盟多蒙特後第14個入球、亦是他轉會後首個頭槌入球，但夏蘭特賽後仍直言對判決感不滿：「我還未看（古里路入球）重播，但我覺得現在來說，手球規例好像只針對我們」。

夏蘭特會如是說，主要因為多蒙特近期多次失利於手球判決，除了今仗古里路入球遭取消、上仗對柏達邦，安利簡恩（Emre Can）亦在禁區內犯手球致輸12碼，不過早前多蒙特對拜仁慕尼黑的爭標關鍵戰時，謝路美保定（Jerome Boateng）一記與安利簡恩十分相似的手球擋住了夏蘭特的射門，卻未有遭罰12碼。

多蒙特主帥法夫利賽後記招亦直言：「我們知道手球規例很複雜，但最近一切判決都太常針對我們了吧。對拜仁的時候，曾出現一記很清晰的十二碼（指謝路美保定犯手球），卻沒人受罰，之後對柏達邦、對哈化柏林，也有這樣的情況，實在發生得太多次了」。