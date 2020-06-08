【德甲】雲達不來梅搶分失敗　護級添難度來季隨時德乙見

早在5月中重開的德甲，現時只剩下最後4輪聯賽，榜首的拜仁慕尼黑領先多蒙特7分，看來聯賽錦標已成囊中物。 在榜末的護級組比爭標組更加激烈，雲達不來梅今輪主場不敵禾夫斯堡後，護級再添難度，該支老牌球會來季或無緣在德甲亮相。

榜首的拜仁慕尼黑在今輪以4：2反勝利華古遜後，續以7分優勢領先次席的多蒙特，只要在餘下4輪聯賽中再贏兩場，便可第30度捧走德甲錦標。

德甲的第17及18位將直接降落德乙，而第16位將與德乙季軍戰升留級附加賽。前列的爭標形勢大定，聯賽榜下游的護級形勢更為緊湊，在今輪前第13至17位的5支球隊相差6分，5支球隊在今輪分途出擊，不少球隊在分數上亦有斬獲，其中緬恩斯更作客擊敗法蘭克福，取得寶貴3分。

德甲5支護級分子今輪戰績：

陷入降班危機的5支球隊中，雲達不來梅成為唯一一支未能搶分的球隊，該支老牌球會在今輪主場鬥禾夫斯堡，主隊在上半場不乏攻勢，當中大迫勇也的勁射未能為球隊開紀錄。久攻不下的雲達不來梅，在下半場末段晚節不保，「狼堡」的韋格賀斯（Wout Weghorst）接應傳中搶點頂入，一箭定江山，結果雲達不來梅在主場全失3分。

雲達不來梅在大迫勇也等人的攻門下，全場亦未能射破對手大門。（路透社）

皆因其他護級的競爭對手同樣有分落袋，使雲達不來梅的護級形勢更不樂觀，暫時以25分列「尾二」，與16位的杜塞爾多夫相距3分，而與脫離降班漩渦的15位更相差6分。雲達不來梅餘下賽程將先後鬥「包尾」的柏達邦﹑拜仁﹑緬恩斯及科隆，要贏得其中兩仗才有機會「死裡逃生」。

德甲自1963年成立後，雲達不來梅是創始成員之一，與漢堡一樣已征戰頂級聯賽合共55個球季，比拜仁慕尼黑更多出一季。雲達不來梅曾經在1980年降班，及後至今連續39個球季在德甲角逐，但來季或許未能繼續在德甲亮相。

雲達不來梅在主場落敗後，眾將亦顯得相當失望。（路透社）

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