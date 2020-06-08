【德甲】長谷部誠破紀錄成亞洲第一人　惟未能以勝仗賀里程碑

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效力法蘭克福的日本老將長谷部誠，在周末的聯賽同樣正選上陣，雖然球隊未能在主場擊敗緬恩斯，但他亦打破韓國名宿車範根的紀錄，成為德甲史上披甲最多的亞洲球員。

現年36歲的日本老將長谷部誠，風頭當然不及大迫勇也及鐮田大地等當打同鄉搶鏡，但他仍然是法蘭克福的主力之一，以他的經驗統領防線。法蘭克福主場對緬恩斯，長谷部誠同樣正選上陣，可惜對手由尼亞希迪及皮爾昆迪各建一功，法蘭克福兩球落敗，以35分暫列第11位。

法蘭克福今仗雖未能取勝，但長谷部誠卻創下生涯里程碑。（資料圖片／Getty Images）

今仗是長谷部誠在德甲的第309場披甲，以一場之差超越韓國名將車範根，成為德甲上陣最多的亞洲球員。長谷部誠在2008年初由浦和紅鑽轉投禾夫斯堡，開展德甲的第一頁，效力「狼堡」期間更贏得德甲錦標，繼奧寺康彥後第二位贏得德甲冠軍的日本球員。及後他曾經短暫加盟紐倫堡，然後在2014年夏天效力法蘭克福至今。

長谷部誠在效力禾夫斯堡期間，曾經贏得聯賽冠軍及出戰歐聯。（資料圖片／Getty Images）

德甲是不少亞洲球員登陸歐洲的首個落腳點，香川真司及孫興慜亦有類似的發展，在德甲累積上陣最多的20個亞洲球員中，日本球員佔一半，而韓國亦有5人入榜，當中包括車範根父子及孫興慜。

長谷部誠年屆36，但他依然是球隊的防線主力。（資料圖片／Getty Images）

德甲史上披甲次數最多20大的亞洲球員（按圖放大）：

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德甲球員以各自方式在賽事中悼念George Floyd：

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