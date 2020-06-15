【英超】車路士新星強姦案落幕　倫敦警方宣布終止調查

英超車路士翼鋒赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi），早前涉嫌強姦被捕。倫敦警方周一（15日）宣布， 終止調查。奧杜爾在警方公布後，發聲明指自己一直配合調查，早知結果會證明自己清白。

《太陽報》透露赫臣奧杜爾在網上結識女模特兒後，案發當日駕車接載女模特兒到自己家中，其鄰居表示二人在17日晚上8點左右到達大宅，較後時間有警察抵達調查，在凌晨兩點半時，再有5名警察到場。

奧杜爾早前違反隔離令，與女模特兒私會。（Getty Images）

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奧杜爾在約4點被警方帶走，同行的女子報稱不適被送往醫院。但奧杜爾獲釋後兩日如常回到球會練波。

倫敦警方周一發聲明表示調查結束，不會起訴奧杜爾：「一名男子於5月17日涉嫌強姦被捕，現已釋放亦不會面臨警方進一步行動。」

奧杜爾涉嫌強姦被捕。（Getty Images）

倫敦警方表示終止奧杜爾強姦案調查。（Getty Images）

奧杜爾其後於Twitter發表公開聲明，指自己一直保持沉默，全力協助警方問話，「早就知道證明自己清白的一日很快就會來臨」。

19歲的奧杜爾又表示自己作為「全球最佳球會之一的一員」，自己有重大的責任要做好榜樣，「未來的日子會繼續以車路士球員身分做好自己」。

奧杜爾指知道證明自己清白一天會到臨。（Getty Images）

奧杜爾為英超首名確診新冠肺炎的球員，英超因他及阿仙奴領隊阿迪達先後確診，宣布暫停聯賽。英超將於香港時間6月18日重開，車路士6月21日復賽，首仗對手為阿士東維拉。

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