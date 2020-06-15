英超│曼聯拉舒福特要求繼續派食物券　英政府拒絕：已有代替計劃

曼聯球星拉舒福特於新冠肺炎侵襲英國期間，與慈善機構合作籌得逾2000萬英鎊，確保一眾低收入家庭的兒童，可以在這段期間不用捱餓。 英國政府早前宣布夏季期間，暫停3月開始的食物券計劃，這名22歲英格蘭國腳不能坐視不理，去信英國政府可以收回成命。

英國政府3月推出食埋券計劃，協助低收入家庭可以確保三餐溫飽。超過100萬名英國兒童受惠這個計劃，讓他們在隔離期間，不用倚賴學校免費的午餐。

不過，隨疫情放緩，英國政府6月初決定在今個學年完結後，暑假期間暫停派發食物券，使得拉舒福特親筆請願，希望可以收回成命。

拉舒福特曾為英國低收入家庭籌得超過2000萬英鎊。（Getty Images）

蘇斯克查年代神操作：

+ 10 + 9 + 8

拉舒福特於信中表示「食物赤貧於英國已是流行病」，多個世代都未能撥亂反正，政府為重振經濟想盡辦法，希望在食物問題上亦以同樣努力尋求改善方法，保護英國一眾生活於貧窮中的兒童。

這名曼聯射手又說：「這無關政治，完全是人道問題。我們在鏡中望着自己，感覺我們已經做盡一切去保護那些生於危難中的人。我們就不能同意孩子們不應餓着肚子入睡嗎？」

拉舒福特希望英國政府收回成命，惜事與願違。（Getty Images）

拉舒福特指英國政府暫停計劃，會令英國國民士氣大挫。（Getty Images）

拉舒福特又懇求政府臨崖勒馬，又回想自己亦曾於貧窮中生活過，亦嘗過捱餓的日子：「沒有社區的關懷及慷慨，今天不會有這樣的拉舒福特，一個22歲的黑人男子有幸將自己最喜愛的運動變成事業。」拉舒福特引用慈善機構的估算，表示暫停派食物券或會影響20萬英國兒童，「空着肚子的他們」沒可能繼續為英格蘭國家隊打氣，亦沒有力氣站起來唱國歌。

拉舒福特在疫情爆發期間，曾聯同慈善團體籌款，最後籌得過2000萬英鎊的物資幫助貧窮家庭。

拉舒福特指計劃與政治無關，以人道理由向英政府請願。（Getty Images）

英政府維持決定

雖然拉舒福特動之以情，但英國首相及教育部表明，學年一過就會暫停計劃。不過，約翰遜的發言人就表示不會收回成命，約翰遜會盡快回信拉舒福特解釋決定，並讚賞「他以正面的方式使用自己的名氣，點出現時社會一些十分重要的問題」。

英揆發言人又指政府已增設6300萬英鎊計劃，在暑假期間繼續為低收入家庭提供食物及生活日常用品。約翰遜期望全國各學校在暑假期間，為合資格學童繼續提供食物券及送食物，但政府不會出錢資助。工黨陣營就警告，「假期活動及食物方案」的6300萬英鎊預算不足，將有不少家庭受到影響。

英超重開，即睇第29及30輪直播賽程（按圖放大）：