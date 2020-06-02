George Floyd被殺｜利物浦眾將單膝下跪　普巴拉舒福特向歧視說不

非裔美國人George Floyd早前被白人警員濫暴所殺，事件繼續發酵，美國多處出現示威外，體壇人士亦紛紛發聲，向種族歧視說不。
英超「雙紅」利物浦與曼聯，在社交網站上以不同方式聲援，並呼籲一同對抗種族歧視。
George Floyd在上周二（26日）於美國的明尼阿波利斯（Minneapolis）被捕，一名白人警員在他沒有反抗下以膝頭跪在他的頸上近10分鐘，而George Floyd慢慢失去意識致死。George Floyd在美國引起激烈的反響，各地亦有示威者上街，控訴白人警員再度濫殺黑人，示威亦愈演愈烈。
德甲球員在今輪賽事亦以不同方式為公義發聲，多蒙特的查頓辛祖在入球慶祝時脫去球衣，展露出「Justice For George Floyd」的標語，而慕遜加柏的馬古斯杜林以單膝下跪悼念George Floyd。
德甲球員以各自方式在賽事中悼念George Floyd：
雖然利物浦與曼聯在球場上是多年的宿敵，但當面對大是大非時，他們亦會放下恩怨，一同為正確的事情發聲。
利物浦在官方Twitter上載一張眾將在訓練前的合照，29名紅軍球員包括隊長佐敦軒達臣﹑沙拿及雲迪積克等球員圍着中圈一同單膝下跪，以一張簡單的合照表達對種族歧視的立場。利物浦Twitter上配上「團結就是力量」（Unity is Strength）及「#BlackLivesMatter」的標籤。
利物浦一眾球員以單膝下跪，一同為公義發聲。（利物浦Twitter截圖）
曼聯同樣透過社交網站表示對抗種族歧視的決心，將仇恨（Hatred）一字刪去Hat，代表紅魔鬼堅決反對任何歧視行為。
曼聯的普巴在社交網站上表態，該名法國中場對事件感到十分痛心，並指種族歧視至今仍然在日常生活中存在，並呼籲各人以愛化解所有紛爭。拉舒福特亦有就事件在Twitter上發文，強調黑人平權的重要性，一同共創共融的社會。
曼聯透過IG表態向種族歧視說不。（曼聯Instagram截圖）
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During the past few days I have thought a lot about how to express my feelings about what happened in Minneapolis. I felt anger, pity, hatred, indignation, pain, sadness. Sadness for George and for all black people who suffer from racism EVERY DAY! Whether in football, at work, at school, ANYWHERE! This has to stop, once and for all! Not tomorrow or the next day, it has to end TODAY! Violent acts of racism can no longer be tolerated. I can’t tolerate I won’t tolerate WE WON’T TOLERATE Racism is ignorance LOVE is intelligence STOP the silence STOP racism #NoToRacismWeAllOne #JusticeForFloyd #GeorgeFloyd #BlackLivesMatter
George Floyd事件引發警民衝突（按圖放大）：
NBA及美式足球明星齊發聲（按圖放大）：