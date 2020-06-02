George Floyd被殺｜利物浦眾將單膝下跪　普巴拉舒福特向歧視說不

非裔美國人George Floyd早前被白人警員濫暴所殺，事件繼續發酵，美國多處出現示威外，體壇人士亦紛紛發聲，向種族歧視說不。 英超「雙紅」利物浦與曼聯，在社交網站上以不同方式聲援，並呼籲一同對抗種族歧視。

George Floyd在上周二（26日）於美國的明尼阿波利斯（Minneapolis）被捕，一名白人警員在他沒有反抗下以膝頭跪在他的頸上近10分鐘，而George Floyd慢慢失去意識致死。George Floyd在美國引起激烈的反響，各地亦有示威者上街，控訴白人警員再度濫殺黑人，示威亦愈演愈烈。

德甲球員在今輪賽事亦以不同方式為公義發聲，多蒙特的查頓辛祖在入球慶祝時脫去球衣，展露出「Justice For George Floyd」的標語，而慕遜加柏的馬古斯杜林以單膝下跪悼念George Floyd。

德甲球員以各自方式在賽事中悼念George Floyd：

雖然利物浦與曼聯在球場上是多年的宿敵，但當面對大是大非時，他們亦會放下恩怨，一同為正確的事情發聲。

利物浦在官方Twitter上載一張眾將在訓練前的合照，29名紅軍球員包括隊長佐敦軒達臣﹑沙拿及雲迪積克等球員圍着中圈一同單膝下跪，以一張簡單的合照表達對種族歧視的立場。利物浦Twitter上配上「團結就是力量」（Unity is Strength）及「#BlackLivesMatter」的標籤。

利物浦一眾球員以單膝下跪，一同為公義發聲。（利物浦Twitter截圖）

曼聯同樣透過社交網站表示對抗種族歧視的決心，將仇恨（Hatred）一字刪去Hat，代表紅魔鬼堅決反對任何歧視行為。

曼聯的普巴在社交網站上表態，該名法國中場對事件感到十分痛心，並指種族歧視至今仍然在日常生活中存在，並呼籲各人以愛化解所有紛爭。拉舒福特亦有就事件在Twitter上發文，強調黑人平權的重要性，一同共創共融的社會。

曼聯透過IG表態向種族歧視說不。（曼聯Instagram截圖）

George Floyd事件引發警民衝突（按圖放大）：

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NBA及美式足球明星齊發聲（按圖放大）：