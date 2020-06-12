【英超】拉舒福特以生命影響生命　身體力行發起慈善活動

拉舒福特對不少球迷而言，相信對他的印象是曼聯及英格蘭的新一代前線尖刀，「福仔」在場外同樣「建功」不少。拉舒福特早前發起慈善活動，確保英國國內有需要的兒童得到溫飽，反應十分熱烈，竟然籌到意想不到的2000萬英鎊善款。

拉舒福特（Marcus Rashford）早前因背傷影響，在英超停擺前一直養傷。英超將於下周復賽，「福仔」乘停賽期間養好傷患，早前在不同訪問中亦表示自己已準備好再度披甲，為曼聯衝擊聯賽前四而戰。

「福仔」在英超停擺期間，除了把握時間養傷外，早前更客串充當體育老師，以錄影方式教導小朋友如何在家中健身，並深受小朋友的歡迎。

拉舒福特在英超停擺期間養傷，有望今季再度披甲。（資料圖片／Getty Images）

拉舒福特化身體育老師：

Jay had a great time doing #CelebritySupplyTeacher this morning. Thanks Marcus 👌🏽 pic.twitter.com/RpKBJEliz3 — Ashley Rodgers-Jones (@ashleyrodgers21) June 10, 2020

除此以外，拉舒福特更在疫情期間不忘行善，他與英國的慈善團體《FareShare》合作發起援助有需要小朋友的行動，為他們提供免費的膳食。福仔在發起這活動前，原定目標籌得10萬英鎊，幫助40萬的小朋友。

不過，拉舒福特似乎低估了自己的號召力，他在周四（11日）透過Twitter公布一個喜訊，根據英國《太陽報》已籌得2000萬英鎊善款，並為近300萬名小童籌得一星期的膳食，致力解決英國兒童的飢餓問題，而福仔以個人名義捐出超過76萬鎊。

拉舒福特在Twitter中公布喜訊，並感激一眾人士的熱心捐助。（Twitter截圖）

英超第29及30輪直播賽程（按圖放大）：

+ 5 + 4 + 3

年少時在曼徹斯特的維文索爾（Wythenshawe）長大的拉舒福特，因為母親整天在外工作，小時候正是靠早餐會﹑學校午餐及課後小食維持一天。如今成為英超球星的拉舒福特，未有忘記當年他受到的恩惠，決定親身資助他人，「沒有小朋友應該擔心三餐的問題，我了解他們的問題，因為我也是過來人，我媽媽每天也努力工作，在工作後立即返回家中為我煮晚餐。」

在新冠肺炎影響下，英國的學校亦悉數關閉，同時令到更多小朋友或有飢餓的問題。拉舒福特坦言若果疫情在他年少時來臨，他亦將會是受影響的一份子，所以更增添他捐贈的決心，「如今次疫情在10或15年前來到的話，我必定受影響，現時的有需要人士比我小時候面對的環境更惡劣，所以我才想辦法如何幫助他們解決。」

拉舒福特發起的慈善活動一呼百應，取得空前成功。（資料圖片／Getty Images）

拉舒福特的善舉除了有實質用途外，亦獲得球迷們的激讚，表示福仔絕對可以為自己自豪，作為球迷同樣對此感到驕傲，並指受惠的小朋友將永遠記得拉舒福特曾經幫助他們，以生命影響生命。

曼聯積極準備球季重開：