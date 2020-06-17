【德甲】拜仁慕尼黑險勝雲達不來梅　實現聯賽八連霸

德甲班霸拜仁慕尼黑當地時間周二（16日）作客雲達不來梅，憑射手羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）在臨完上半場前的入球以1：0勝出，全取3分，實現聯賽八連霸。

強陣出擊的拜仁戰意鮮明，3分志在必得，爭取到不少攻門機會，但主隊防守穩健，數度打反擊也甚具威脅，只欠臨門一腳。

+ 3 + 2

19分鐘，拜仁19歲小將艾方素戴維斯（Alphonso Davies）無球在腳下，竟蓄意從後踢跌對方中場比頓確特，但球證只出示一面黃牌。25分鐘，拜仁中場甘美治在12碼點附近起腳，皮球中楣彈出。

戰至42分鐘，利雲度夫斯基終取得他在今屆聯賽第31個入球，他接應謝路美保定的傳送突入禁區，無人看管下心口控定起腳射入。

利雲度夫斯基入球片段：

換邊後34分鐘，艾方素戴維斯再度被吹罰，兩黃一紅被逐，拜仁餘下10人頂住主隊的反撲，戰至完場。

艾方素戴維斯領紅片段：

賽後拜仁32戰76分，較次席的多蒙特多10分，如願提早兩輪封王，連續8季贏得聯賽冠軍。自德甲在1963年成立以來，拜仁贏得29次冠軍，不但冠絕所有球隊，而且冠軍次數比其他球隊的總和還要多。

前鋒湯馬士梅拿及後衛阿拉巴追平列貝利的紀錄，個人9次贏得德甲冠軍。